Énergies : les renouvelables se déploient massivement dans le monde, mais le pic du pétrole pourrait se produire "vers 2050" sans changement des politiques actuelles, selon l'AIE

Tous les scénarios envisagés par l'Agence internationale de l'énergie voient désormais le monde dépasser la barre des 1,5°C de hausse de la température moyenne.

( AFP / STR )

La progression des énergies renouvelables est plus rapide que celle des énergies fossiles -malgré le revirement politique américain-, indique mercredi 12 novembre l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Le pic de la consommation de pétrole, dans un scenario médian, pourrait avoir lieu "vers 2030". Une échéance repoussée à 2050 si les politiques actuelles sont poursuivies.

Les renouvelables, tirées par le solaire photovoltaïque, voient leur demande croître "plus rapidement que toute autre source majeure d'énergie, dans tous les scénarios" présentés par l'AIE dans son rapport annuel sur les perspectives énergétiques mondiales (WEO 2025).

Dans ce rapport très attendu par les décideurs, publié alors que se tient la COP30 à Belem, l'AIE présente trois scénarios sur le futur de l'énergie dans le monde : l'un basé sur les politiques actuelles des pays, un autre incluant les mesures à adopter si le monde voulait atteindre la neutralité carbone en 2050, et un scenario médian incluant les mesures que les États ont déjà annoncées.

Dans ce scénario médian, les États-Unis, du fait des changements de politiques annoncés, ont en 2035 35% de capacités renouvelables en moins par rapport aux prévisions du rapport 2024, "mais au niveau mondial les renouvelables poursuivent leur expansion rapide". La Chine en reste le premier marché -et premier fabricant- assurant 45 à 60% du déploiement ces dix prochaines années, quels que soient les scénarios envisagés.

Sur le partage des énergies, les chemins en revanche divergent : dans le scénario médian, la demande de charbon atteint un pic et le pétrole se stabilise "aux environs de 2030" . En revanche le gaz continue à croître au cours des années 2030 contrairement aux précédentes prévisions, là encore du fait de la nouvelle politique américaine et également de prix plus bas. Précédemment, il y a deux ans, l'AIE avait évoqué un pic de la demande de tous les fossiles (pétrole, charbon, gaz) dans la décennie, à rebours des prévisions de l'industrie pétrogazière.

Dans le scénario le plus conservateur présenté mercredi, celui basé sur les politiques actuelles, la demande de charbon commence à se replier avant la fin de cette décennie, mais celle de pétrole et de gaz continue à croître jusqu'en 2050. Pour cette édition, l'AIE a ressuscité ce scénario, qu'elle avait abandonné en 2020 dans le contexte d'un élan global vers la transition énergétique motivé par des enjeux climatiques et de souveraineté.

Pour Rachel Cleetus, de l'Union of Concerned Scientists, interrogée à Belem où se tient la conférence internationale COP30 sur le climat, il "n'est pas représentatif de la réalité de l'accélération (de la transition) dans le monde, ses motivations sont politiques".

La barre des 1,5°C dépassée dans tous les cas

Filiale de l'OCDE, l'Agence est aujourd'hui dans le collimateur de la très propétrole et climatosceptique administration Trump. "Nous réformerons le fonctionnement de l'AIE ou nous nous retirerons" , avait averti en juillet le secrétaire américain à l'Energie Chris Wright, dans une interview à Bloomberg.

L'institution, créée en 1974 pour aider les pays riches à affronter le choc pétrolier, a produit depuis les années 2020 des scénarios décrivant un déclin des énergies fossiles et modélisé le chemin à suivre pour atteindre en 2050 la neutralité carbone nécessaire pour freiner le réchauffement. Pour ce nouveau rapport très scruté, l'AIE précise que les trois voies explorées "ne sont pas des prévisions" : "Il n'y a pas de scénario unique en matière d'avenir de l'énergie".

Ces trois "scénarios illustrent les points de décision clés à venir, et fournissent un cadre de discussion basé sur des chiffres, sur la façon d'avancer", souligne le directeur de l'Agence, Fatih Birol, dans un communiqué. Mais si la sécurité énergétique est la préoccupation centrale de nombreux gouvernements, "leurs réponses doivent prendre en considération les synergies et compromis pouvant surgir d'autres objectifs -accessibilité, compétitivité, changement climatique", ajoute-t-il.

Le rapport, qui appelle à la coopération et des efforts concertés, aborde de fait bien des enjeux : le boom de la demande d'énergie, et en particulier l'essor de l'électricité, les défis de l'approvisionnement en métaux critiques... Et surtout, sur "deux sujets critiques, le monde est en-deça des objectifs qu'il s'est fixés, insiste-t-il : l'accès universel à l'énergie et le changement climatique ", note l'AIE. Quelque 730 millions d'humains vivent sans électricité.

Quant au climat, les trois scénarios entraîneront le monde au-delà de 1,5°C de réchauffement annonciateur d'impacts majeurs. Seul le scénario neutralité carbone permettrait, à plus long terme, de revenir sous ce seuil, souligne l'AIE, qui relève que 2024 a été l'année la plus chaude enregistrée.

En attendant, le secteur de l'énergie "devra se préparer aux risques générés" notamment par des températures accrues. Selon l'AIE, plus de 200 millions de foyers ont subi en 2023 des dysfonctionnements liés aux infrastructures, à 85% des incidents sur les lignes et réseaux.