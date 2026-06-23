Cristiano Ronaldo fait tomber deux records face à l’Ouzbékistan
L’art de mettre fin aux débats. Particulièrement attendu face à l’Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo a marqué l’histoire en moins de 45 minutes. Auteur d’un doublé en première période, l’attaquant d’Al-Nassr a donc écrit une nouvelle page de sa légende en Coupe du monde, mais également avec le Portugal .
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