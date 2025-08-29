Encore une grosse vente pour Monaco
Une belle affaire, en tout cas sur le papier.
Estimé à douze millions d’euros selon le site Transfermarkt, Soungoutou Magassa vient d’être vendu une vingtaine de millions (dix-sept plus trois de bonus potentiels) par Monaco à West Ham. Ce transfert a en effet été officialisé par le Rocher, sur X (anciennement Twitter).…
FC pour SOFOOT.com
