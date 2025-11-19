Encore une bonne nouvelle pour le Barça et le Camp Nou
Le retour des soirées étoilées au Camp Nou.
Ça y est, après avoir annoncé son retour au Camp Nou pour la rencontre de ce week-end contre Bilbao, le Barça retrouvera aussi son stade mythique en Ligue des champions. Selon un communiqué du club, les Blaugranas pourront accueillir Francfort dans leur vraie maison, le 9 décembre prochain.…
KM pour SOFOOT.com
