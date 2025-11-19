 Aller au contenu principal
Encore une bonne nouvelle pour le Barça et le Camp Nou
19/11/2025

Le retour des soirées étoilées au Camp Nou.

Ça y est, après avoir annoncé son retour au Camp Nou pour la rencontre de ce week-end contre Bilbao, le Barça retrouvera aussi son stade mythique en Ligue des champions. Selon un communiqué du club, les Blaugranas pourront accueillir Francfort dans leur vraie maison, le 9 décembre prochain.…

Sport
