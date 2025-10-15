Encore un record pour Lionel Messi, l’Argentine s’éclate contre Porto Rico

Un record de plus dans la collection.

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde, l’Argentine disputait un match amical à Miami contre Porto Rico, dans la nuit de mardi à mercredi. L’occasion pour les attaquants de briller, avec un très large succès à la clé (6-0). Si Alexis Mac Allister et Lautaro Martínez y sont chacun allés de leur doublé, la performance statistique marquante de la soirée restera une nouvelle fois celle de Lionel Messi . Passeur sur le but du 2-0 signé Gonzalo Montiel puis le deuxième du Colchonero , le voilà qui compte désormais 60 passes décisives en sélection .…

TB pour SOFOOT.com