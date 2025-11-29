Encore un forfait pour l’équipe de France avant la Suède
L’infirmerie affiche complet.
Déjà privée de plusieurs joueuses, l’équipe de France se rendra en Suède sans Naomie Feller ce mardi soir. Victorieuses sur le gong à l’aller, les Bleues y tenteront d’obtenir la troisième place de cette Ligue des nations.…
