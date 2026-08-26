ENCADRÉ-À Jackson Hole, les investisseurs espèrent des indices sur le plan de Warsh pour la Fed

* La réunion de Jackson Hole intervient dans un contexte de hausse des rendements et de plan de rachat d'actions

* Les investisseurs souhaitent des précisions sur la manière dont la Fed compte atteindre son objectif d'inflation de 2%

* Warsh a suggéré que la hausse des rendements obligataires avait durci les conditions

* Les investisseurs souhaitent des éclaircissements sur le rôle du marché obligataire dans le plan de Warsh

par Gertrude Chavez-Dreyfuss et Fergal Smith

Cette semaine, les investisseurs suivront de près le symposium annuel de Jackson Hole pour tenter de déceler des indices sur la manière dont les décideurs politiques envisagent de gérer un contexte dans lequel la hausse des rendements des bons du Trésor américain pourrait contribuer à resserrer le marché monétaire.

La banque centrale américaine a souvent profité de la réunion du Wyoming, organisée par la Réserve fédérale de Kansas City, pour annoncer ses prévisions en matière de politique monétaire.

Toutefois, rares sont les investisseurs qui s'attendent à ce que le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, perpétue cette tradition lors de son discours inaugural vendredi.

Il a en effet abandonné les indications prospectives auxquelles les investisseurs étaient habitués, estimant que les opérateurs et les gestionnaires de portefeuille devraient plutôt se fier aux signaux du marché.

Cette situation a plongé le marché dans l'incertitude. Les investisseurs estiment que Kevin Warsh a également semé la confusion et alimenté les doutes quant à sa crédibilité en matière d'inflation, notamment en laissant entendre lors de la réunion de politique monétaire du mois dernier que la hausse des rendements, avec un resserrement des conditions monétaires, pourrait réduire la pression sur la Fed pour qu'elle relève ses taux, alors même que l'inflation reste largement supérieure à son objectif de 2%.

Ils espèrent que le président de la Fed profitera de son discours pour expliquer en détail sa feuille de route visant à ramener l'inflation à l'objectif de la Fed et quel rôle il considère pour le marché obligataire dans cette stratégie.

"Ce manque de cap peut être frustrant", a déclaré Robert Gill, gestionnaire de portefeuille chez Fairbank Investment Management à Toronto. "Il engendre de l'incertitude et contribue à la hausse des rendements obligataires à long terme, un résultat qu'il semble vouloir provoquer."

La situation s'est encore compliquée suite au virage interventionniste du Trésor américain après la vente massive d'obligations du Trésor à long terme, survenue ce mois-ci, ce qui a fait grimper les rendements à des niveaux proches de leurs plus hauts niveaux en vingt ans.

Contre toute attente, le Trésor a par la suite doublé ses rachats d'obligations à long terme, une opération que le secrétaire du Trésor américain, Scott Bessent, a présentée comme un soutien à la liquidité. Les investisseurs l'ont toutefois largement perçue comme une tentative de faire baisser les rendements.

Les investisseurs souhaitent notamment que Kevin Warsh s'engage plus fermement en faveur de l'objectif d'inflation fixé à 2%, mesuré par la variation annuelle de l'indice des prix des dépenses de consommation des ménages, et qu'il explique clairement comment la Fed prévoit de réagir si l'inflation continue de dépasser cet objectif.

"Vont-ils nous accorder un an, ou allez-vous essayer de nous mettre en conformité en six mois ?", a déclaré Vishal Khanduja, responsable de l'équipe Broad Markets Fixed Income chez Morgan Stanley Investment Management à Boston.

Soulignant cette incertitude, le marché intègre de plus en plus la probabilité d'une hausse des taux, malgré le recul de l'emploi et le ralentissement de la hausse des prix, signes indiquant que l'économie n'est pas menacée de surchauffe à court terme.

Selon l'outil FedWatch, les contrats à terme sur les taux américains anticipent une probabilité de 40% d'une hausse des taux le mois prochain, contre 33% la semaine dernière.

"Il est peu judicieux de maintenir les marchés dans l'ignorance", a déclaré Royce Mendes, chef de la stratégie macroéconomique chez Desjardins à Toronto.

RESSERREMENT DU MARCHÉ OBLIGATAIRE

Néanmoins, certains investisseurs partagent la position de Kevin Warsh sur le marché obligataire.

George Catrambone, responsable des titres à revenu fixe pour les Amériques chez DWS à New York, a fait valoir que le marché obligataire avait déjà considérablement resserré les conditions financières, réduisant ainsi la nécessité pour les décideurs politiques d'intervenir par le biais de hausses de taux.

Depuis que Kevin Warsh a pris les rênes de la Fed en mai, le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans a progressé de 8 points de base US10YT=RR , tandis que le rendement des obligations à 30 ans a progressé de 10 points de base US30YT=RR .

Cependant, les rendements à long terme sont déterminés non seulement par les craintes d'inflation et les anticipations qui en découlent concernant les taux directeurs, mais aussi par la dynamique de l'offre du Trésor et la demande des investisseurs.

Scott Bessent a indiqué que le Trésor doit de plus en plus faire face à la concurrence, par exemple, d'un volume important d'émissions d'obligations d'entreprises à rendements plus élevés, notamment pour financer les infrastructures d'intelligence artificielle (IA).

Le programme de rachat d'obligations du Trésor américain ne devrait pas suffire à enrayer la pression à la hausse sur les rendements à long terme si les investisseurs continuent d'exiger une meilleure rémunération pour détenir des titres de dette à échéance plus longue, selon ces derniers. En revanche, renforcer la crédibilité de la Fed en matière d'inflation pourrait s'avérer utile.

"Il existe une relation très délicate entre les investisseurs et la Fed", a déclaré Jeff Klingelhofer, codirecteur des investissements chez Aristotle Capital à Newport Beach, en Californie. "Mais en fin de compte, la Fed devra agir, ou du moins prendre la parole."

(Version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)