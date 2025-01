En Serie B, deux matchs interrompus à cause d’actes racistes

Triste rebelote.

La 21 e journée de Serie B a offert son lot de frustrations, et pas uniquement pour des raisons sportives. Deux matchs interrompus et une seule constante : le racisme. À Reggio Emilia, lors de Reggiana-Bari (0-0), l’ailier algérien Medhi Dorval a été la cible d’insultes racistes après un but refusé et une montée en tension générale. …

HG pour SOFOOT.com