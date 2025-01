En pleine VAR, des supporters de Nottingham Forest proposent leur argent à l’arbitre

« Shut up and take my money. »

C’est certainement ce que pensaient les supporters de Nottingham Forest ce dimanche lors de la réception de Southampton (victoire 3-2), qui ont fait rire pas mal de monde sur les réseaux sociaux . À la 64 e minute, alors que le score était déjà de 3-1 dans ce duel entre 3 e de Premier League et lanterne rouge, les Reds pensaient creuser l’écart sur les Saints , mais le but de la tête de Nikola Milenković a été refusé après vérification de l’arbitre Anthony Taylor sur la VAR.…

TJ pour SOFOOT.com