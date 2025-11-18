 Aller au contenu principal
En Malaisie, la boulette d'un joueur qui a fini condamné
information fournie par So Foot 18/11/2025 à 16:26

En Malaisie, la boulette d'un joueur qui a fini condamné

En Malaisie, la boulette d'un joueur qui a fini condamné

Dans la saga origines douteuses de Malaisie, la commission d’appel de la FIFA a rendu publique sa décision ce mardi. Interrogé sur la nationalité de ses aïeux, l’un des sept joueurs d’origine étrangère de la sélection malaisienne a livré une masterclass d’improvisation « Mon grand-père est né au Venezuela et ma grand-mère en Espagne… Je veux dire en Malaisie, pardon », peut-on lire dans le document.…

SF pour SOFOOT.com

