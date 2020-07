En mal de patients, l'hôpital américain casse ses prix

La facade de l'hôpital américain de Paris. © ALAIN JOCARD / AFP

L'hôpital américain cherche à se renouveler. L'établissement privé, situé à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), dans la proche banlieue de Paris, a vu une grande partie de ses patients déserter ses chambres à cause de la fermeture des frontières, due à la crise du coronavirus. Comme le rapportent nos confrères du Figaro, les patients en provenance de l'étranger représentent, en effet, 30 % de sa clientèle et 40 % de ses recettes. Pour remédier notamment à la perte d'exploitation, d'un montant de quinze millions d'euros, la structure va réduire ses prix de manière significative jusqu'à la fin de l'année 2020. « Une baisse de 20 % », annonce au quotidien national le professeur Robert Sigal.

L'objectif de cette réduction de tarif est « d'accroître l'accessibilité » aux soins prodigués par l'établissement, et surtout de casser la réputation « d'hôpital des riches » qui l'entoure, explique le Pr Sigal. De nombreux individus fortunés sont accueillis chaque année dans cet établissement non conventionné. Comme l'expliquait Le Point en 2015, c'est également ici qu'à peu près toutes les stars du sport, de la chanson, de la télévision, du cinéma et de la politique peuvent aller se faire discrètement soigner.

Un établissement mobilisé pendant la crise

Créée en 1906 par des

