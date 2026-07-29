En Ligue des champions, une remontada pour le Dinamo Zagreb
Changement de Dinamo. Mené 0-2 par les champions de Suisse du FC Thoune après un match nul à l’aller (1-1), le Dinamo Zagreb se dirigeait ce mardi soir vers la Ligue Europa plutôt que vers la Ligue des champions dans ce 2 e tour qualificatif pour la C1.
Mais les Croates sont toujours en course, grâce à un retournement de situation : 2 buts en 4 minutes, un dernier à la 112 e minute pour délivrer le stade .…
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