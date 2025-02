En Ligue des champions, un arbitrage défaillant

Après un mardi marqué par des appels à la VAR qui ont duré une éternité, la soirée de mercredi en Ligue des champions nous a offert des décisions arbitrales particulières. De quoi remettre une pièce dans le débat sur la qualité actuelle de l'arbitrage en Europe.

27 novembre 2024, stade Louis-II, Monaco-Benfica, 40 e minute. Alors que l’ASM mène 1-0 devant son public, le pauvre Wilfried Singo se fait découper par Álvaro Carreras, déjà averti d’un carton jaune. L’arbitre laisse l’avantage mais les Monégasques perdent le ballon quatre secondes plus tard… On ne revient pas à la faute, et les Lisboètes filent en contre, pour finalement gratter un corner. Les Asémistes sont furieux : Denis Zakaria, malgré son brassard de capitaine, est sanctionné d’une biscotte, tout comme Thilo Kehrer. Par contre, le latéral espagnol échappe au carton rouge qu’il aurait dû recevoir. Deux minutes plus tard, Singo reçoit un jaune, également pour contestation, avant d’être définitivement exclu à l’heure de jeu. Ce mercredi soir, encore face à Benfica (0-1), les Monégasques ont pu se sentir lésés par l’arbitrage, lorsque Moatasem Al-Musrati a été exclu après un second carton jaune pour avoir protesté sans grande véhémence, alors que ce même Carreras, déjà averti, venait de commettre une faute très grossière sur Breel Embolo.

Plus personne ne connaît les règles

L’ASM dérange-t-elle en coupe d’Europe ? C’est plutôt le niveau global de l’arbitrage au sein de la plus prestigieuse des compétitions qui pose question. Après un mardi marqué par des interruptions interminables liées à une VAR particulièrement lente, ce mercredi nous a offert quelques décisions arbitrales plus que litigieuses. À commencer donc par cette expulsion très sévère du milieu libyen, décidée par Maurizio Mariani, arbitre italien plutôt inexpérimenté en Ligue des champions, puisqu’il dirigeait seulement son neuvième match de C1, son premier hors phase de poules. 1000 kilomètres plus au nord, à Bruges, l’Atalanta est également tombée des nues face à la décision du Turc Halil Meler d’accorder un penalty aux Belges pour une faute très légère dans la surface dans le temps additionnel, qui a finalement fait tomber la Dea (2-1).…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com