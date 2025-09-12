En Ligue 1, vivons moins nombreux, vivons heureux

Après le mercato estival, les clubs de Ligue 1 comptent 27 joueurs en moyenne dans leur effectif. Une baisse drastique simple à expliquer par la crise économique actuelle, mais qui pourrait en réalité être une bonne chose pour la gestion des entraîneurs.

La saison 2024-2025 s’est terminée en apothéose pour Chelsea, récompensé par un doublé en Ligue Conférence et au Mondial des clubs. Entre les deux finales, les Blues avaient le luxe de changer quatre noms dans leur onze de départ. Un chiffre presque faible pour ce groupe composé de 58 joueurs. Le futur serait donc promis, comme au basket ou au rugby, aux clubs capables de pouvoir aligner (au moins) deux équipes types ? Pas vraiment, puisque la tendance est largement à la baisse cet été. D’après Transfermarkt, les effectifs de plus de 30 joueurs sous contrat sont de plus en plus rares : aucun en Espagne, deux en France, quatre en Angleterre et en Allemagne et neuf en Italie. Même Chelsea a drastiquement dégraissé, ne comptant plus que 32 joueurs dans son squad , soit autant que l’OM et le TFC.

C’était mieux avant ?

En France, cela s’explique « tout naturellement par le contexte, la situation économique du football français et le peu de visibilité sur l’avenir » , pose Fabien Safanjon, vice-président de l’UNFP. Dans l’attente des résultats de Ligue 1+, les clubs sont contraints de réduire la voilure. « Tous ceux qui se sont retrouvés en fin de contrat ou qui n’étaient plus sportivement en phase avec les attentes du club ont été poussés vers la sortie » , explique le dirigeant du syndicat des joueurs, qui estime une diminution de 200 joueurs dans les divisions professionnelles françaises. Où sont-ils passés ? Il prend l’exemple du stage de l’UNFP FC pour y voir plus clair : « Sur 44 joueurs, on a eu 23 signatures dont les deux tiers à l’étranger. Les joueurs sont partis là où il y a de l’offre. Quand on s’aperçoit qu’ils partent à l’étranger, c’est forcément qu’il y a plus d’offres là-bas ou qu’elles sont plus intéressantes. » …

Tous propos recueillis par EL.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com