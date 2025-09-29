 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
En Ligue 1, le 0-0 le plus tardif depuis 70 ans
information fournie par So Foot 29/09/2025 à 08:15

En Ligue 1, le 0-0 le plus tardif depuis 70 ans

En Ligue 1, le 0-0 le plus tardif depuis 70 ans

Deux 0-0 pour le prix d’un.

Un triste Metz-Le Havre dans le multiplex du dimanche après-midi, un Rennes-Lens plus animé pour finir la journée, la Ligue 1 aura eu le droit à ses premiers 0-0 de la saison à l’occasion de cette sixième journée.

CG pour SOFOOT.com

