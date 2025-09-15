En Italie, la caméra portée par les arbitres essuie déjà les critiques

Le temps où les Italiens aimaient l’innovation semble révolu.

Au début de l’été, une caméra portée par les arbitres a été introduite dans la réalisation des matchs du Mondial des clubs aux États-Unis. Depuis, ce nouveau dispositif télévisuel a envahi les championnats européens. La Premier League a tenté l’expérience dès la première journée entre Liverpool et Bournemouth tandis que la Serie A a commencé à utiliser cet Ref Cam lors du chaud bouillant Juventus-Inter Milan de samedi. Plébiscité par les téléspectateurs, ce nouveau joujou ne plaît pas à tout le monde, notamment aux principaux concernés : les arbitres. …

