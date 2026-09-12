En Irlande pour un tournoi de golf, Trump "adorerait" voir l'île réunifiée

(Actualisé avec déclarations de Trump)

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi à Dublin qu'il "adorerait" que l'Irlande soit réunifiée, avant de se rendre dans l'ouest du pays pour assister à un tournoi de golf dans l'un de ses complexes hôteliers.

Le président américain a fait cette déclaration à la presse à l'issue d'entretiens avec les dirigeants irlandais et alors que le Premier ministre britannique, Andy Burnham, a exclu il y a quelques semaines la tenue d'un référendum sur la sortie de l'Irlande du Nord du Royaume-uni.

"Eh bien, je ne veux pas causer de problèmes, mais je vais vous dire : j'adorerais voir cette réunification se réaliser", a déclaré Donald Trump à la presse après s'être entretenu avec le Premier ministre irlandais Micheal Martin. "Cela finira par arriver... Je pense que ce serait formidable."

"Le Royaume-Uni aura bien sûr son mot à dire à ce sujet, mais je pense que ce serait une excellente chose", a-t-il ajouté.

Aux termes des accords de paix du Vendredi Saint qui ont mis fin en 1998 à trois décennies de guerre civile, le gouvernement britannique est seul habilité à convoquer un référendum sur la réunification de l'Irlande.

Donald Trump a fait cette déclaration alors qu'il était assailli de questions sur les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient, dont il n'arrive pas à se dépêtrer.

Des manifestations contre la guerre et contre sa venue en Irlande étaient d'ailleurs prévues plus tard dans la journée à Dublin et dans l'ouest du pays, où le président américain doit remettre le trophée au vainqueur de l'Irish Open de golf, qui s'achèvera dimanche sur le parcours de Doonbeg, propriété de la Trump Organization.

L'Irlande est l'un des pays de l'Union européenne les plus anti-guerre et pro-palestiniens. Dublin a adopté en juillet une loi restreignant le commerce de marchandises avec les colonies en Cisjordanie occupée par Israël, ce qui lui a valu de vives critiques américaines. D'autres pays européens, dont la Grande-Bretagne et la France, se sont depuis associés à ces sanctions.

Micheal Martin a jusqu'à présent réussi à éviter tout clash public avec Donald Trump. "Les relations entre l'Irlande et les États-Unis sont très importantes sur le plan économique", a-t-il rappelé avant son arrivée.

Le président américain a également être reçu samedi à Dublin par son homologue irlandaise Catherine Connolly. Élue l'an dernier, la dirigeante de gauche connue pour son franc-parler avait participé en 2019 à une manifestation contre la précédente visite de Donald Trump en Irlande.

(Bo Erickson à Washington, Padraic Halpin et Conor Humphries à Dublin ; version française Tangi Salaün)