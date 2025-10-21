 Aller au contenu principal
En infériorité numérique, Paphos repart d'Almaty avec le point du nul
21/10/2025

En infériorité numérique, Paphos repart d'Almaty avec le point du nul

En infériorité numérique, Paphos repart d'Almaty avec le point du nul

Kairat Almaty 0-0 Paphos

Expulsion : Correia (4 e ) côté Paphos

Voyage au bout de l’ennui.…

LB pour SOFOOT.com

  • Désiré Doué auteur d'un doublé lors de la démonstration du Paris SG à Leverkusen (7-2) pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le 21 octobre 2025 à Leverkusen ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: festival du PSG, Dembélé buteur pour son retour
    information fournie par AFP 21.10.2025 23:12 

    Gêné en Ligue 1, le PSG continue d'impressionner en Ligue des champions en écrasant cette fois Leverkusen (7-2), mardi lors de la troisième journée de phase de ligue, porté par Doué auteur d'un doublé, et par Dembélé, buteur dès son entrée. Il a fallu trois minutes ... Lire la suite

  • Paris trop facile à Leverkusen
    Paris trop facile à Leverkusen
    information fournie par So Foot 21.10.2025 23:08 

    En démonstration face à Leverkusen dans une rencontre des plus débridées (2-7), Paris s'est largement imposé et claque une troisième victoire en trois rencontres de Ligue des champions. En prime, Ousmane Dembélé a rejoué et Paris trône en tête de la phase de ligue. ... Lire la suite

  • L'attaquant et capitaine de l'Inter Milan Lautaro Martinez félicité par son coéquipier Francesco Pio Esposito après le deuxième but du club italien face à l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions le 21 octobre 2025 à Bruxelles ( AFP / JOHN THYS )
    Ligue des champions: l'Inter poursuit face à l'Union Saint-Gilloise son sans-faute
    information fournie par AFP 21.10.2025 23:05 

    L'Inter Milan a laissé passer l'orage du premier quart d'heure avant de faire tomber la foudre sur l'Union Saint-Gilloise (4-0) mardi à Bruxelles pour sa troisième victoire en autant de matches de Ligue des champions. Après un début de saison hésitant, l'Inter ... Lire la suite

  • Manchester City coule Villarreal
    Manchester City coule Villarreal
    information fournie par So Foot 21.10.2025 23:03 

    Villarreal CF 0-2 Manchester City Buts : Haaland (17 e ), Bernardo Silva (40 e ) pour les Cityzens Sans forcer.… LB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank