En Grèce, un incendie menace la banlieue d'Athènes, des villes et hôpitaux évacués

Un pompier tente d'éteindre un feu de forêt à Grammatiko, près d'Athène

Un incendie majeur en Grèce, alimenté par des températures caniculaires et des vents violents, a atteint la banlieue d'Athènes lundi, entraînant l'évacuation de plusieurs hôpitaux, villes et villages, ont déclaré les autorités grecques.

Près de 700 pompiers et volontaires appuyés par 190 véhicules d'intervention, ainsi que 33 avions bombardiers d'eau et hélicoptères, luttent contre l'incendie qui s'est déclaré dimanche près de Varnavas, à 35 km au nord de la capitale.

Le gouvernement grec a également fait appel à l'aide des autres pays membres de l'Union européenne (UE) pour lutter contre l'incendie.

La France, a annoncé le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse, va envoyer en Grèce un hélicoptère, 180 personnels de la sécurité civile et 55 camions.

Ces ressources "partent dès aujourd'hui vers la Grèce (...) ce qui ne vient pas retrancher notre propre protection, puisque nous avons beaucoup de personnel qui est aujourd'hui prédisposé partout, entre la Corse et le sud de la Loire", a ajouté le ministre.

Des centaines d'incendies se sont déclarés cet été en Grèce, qui a enregistré les mois de juin et de juillet les plus chauds de son histoire après un hiver qui a vu des températures déjà historiquement élevées, sur fond de dérèglement climatique mondial.

Alors que les flammes se rapprochaient des banlieues d'Athènes, certains habitants du quartier boisé et vallonné de Penteli sont restés sur place pour tenter de contenir les flammes aidés de tuyaux d'arrosage ou de branches d'arbres.

"Cela fait mal, nous avons grandi dans la forêt, nous ressentons une grande tristesse et de la colère", a déclaré Marina Kalogerakou, une habitante de 24 ans, la bouche et le nez couverts par un bandana rouge alors qu'elle versait un seau d'eau sur une souche d'arbre en feu.

Un autre habitant, Pantelis Kyriazis, a eu un accident de voiture alors qu'il tentait d'échapper aux flammes. "Je ne pouvais rien voir, j'ai heurté un pin", a-t-il raconté.

NOMBREUX DÉGÂTS

On pouvait observer des colonnes de fumée s'élever à l'horizon tandis qu'une odeur de brûlé enveloppait Athènes. L'incendie a atteint Vrilissia, à environ 14 km du centre de la capitale, bien que des autoroutes séparent la banlieue du centre-ville.

Au nord, à l'épicentre de l'incendie, les pompiers ont constaté de nombreux dégâts, dont des maisons et véhicules abandonnés, ravagés par les flammes, des flancs de collines noircis et des arbres calcinés.

Lundi matin, le feu a commencé à se propager vers le sud, notamment dans le village de Grammatiko, l'ancienne ville de Marathon, la municipalité balnéaire de Nea Makri et le mont Penteli, juste au nord d'Athènes.

Aucun décès n'a été signalé pour l'instant mais 13 personnes ont été soignées par les secouristes et le personnel médical pour inhalation de fumée et deux pompiers pour brûlures, a indiqué le porte-parole des pompiers, Vassilis Vathrakogiannis.

Plus de 25 zones ont été contraintes d'évacuer leurs habitants, selon des responsables gouvernementaux. Des coupures d'électricité se sont produites dans certaines parties de la région d'Athènes. Les ferries de passagers se rendant au port de Rafina, au nord-est de la capitale, ont été détournés et au moins trois hôpitaux ont été évacués à Penteli.

L'Espagne, la Turquie et Chypre ont également proposé leur aide à la Grèce, a déclaré un responsable gouvernemental.

Les étés en Grèce sont depuis longtemps marqués par des incendies de forêt, mais le temps plus chaud et plus sec provoqué par le changement climatique a rendu les incendies plus fréquents et plus intenses.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a interrompu ses vacances sur l'île de Crète pour rentrer à Athènes, a déclaré un responsable du gouvernement, les souvenirs d'un incendie de 2018 qui avait tué 104 personnes dans la ville balnéaire de Mati, près de la capitale, étant encore frais dans les mémoires.

Les autorités sont en état d'alerte jusqu'à jeudi.

(Reportage Alexandros Avramidis, Stelios Misinas, Angelos Tsatsis, Renee Maltezou et Karolina Tagaris, version française Elena Smirnova et Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)