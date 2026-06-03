EN EXCLUSIVITÉ-Warsh s'engage à perpétuer "le meilleur des traditions de la Fed", tout en cherchant à apporter des changements

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* Warsh promet de réexaminer les stratégies de la Fed et d'envisager d'éventuels changements opérationnels

* Il nomme les analystes conservateurs Daniel Heil et Paul Winfree comme conseillers de transition

* Warsh s'est montré critique à l'égard des politiques de la Fed

(Mise à jour des paragraphes 5 à 7 avec la confirmation et les détails concernant les conseillers) par Howard Schneider

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, s'est engagé à suivre "le meilleur des traditions de la Fed" dans une note d'ouverture adressée aux plus de 20 000 employés de la banque centrale alors qu'il entame son mandat de quatre ans, tout en promettant un examen approfondi de ce qui pourrait être fait différemment.

Cette note donne un premier aperçu des efforts de Warsh pour mener à bien ce qu’il a décrit comme un vaste programme de réforme d’une banque centrale qu’il estime s’être écartée de sa mission, tout en rétablissant de bonnes relations avec ses collègues et le personnel dont il a critiqué le travail.

"Notre priorité absolue sera de mettre en place une politique adaptée à notre mandat et à l’intérêt national. Nous veillerons à créer un environnement qui permette à nos collaborateurs de donner le meilleur d’eux-mêmes", a déclaré Warsh dans la note, envoyée mardi et consultée par Reuters.

"Nous ne nous appuierons pas sur les pratiques passées lorsque nous trouverons de meilleures alternatives", a déclaré Warsh. "Au cours des prochains trimestres, je m’attends à ce que nous ayons ensemble des discussions ouvertes et lucides sur les stratégies, les politiques et les opérations de la Fed."

Par ailleurs, Warsh a nommé deux analystes conservateurs pour le conseiller pendant la période de transition alors qu’il succède à l’ancien président de la Fed et actuel gouverneur Jerome Powell, selon une source proche des premières décisions de nomination du nouveau président. Ces nominations, rapportées pour la première fois par le Wall Street Journal, ont été décrites comme des postes de contractuels temporaires destinés à aider Warsh à planifier ses premiers projets en tant que président.

Daniel Heil est chercheur en politiques publiques à la Hoover Institution de l’université de Stanford, où Warsh a également travaillé avant de devenir président de la Fed. Paul Winfree travaillait auparavant à la Heritage Foundation et a rédigé le chapitre sur la réforme de la Réserve fédérale inclus dans le projet controversé "Project 2025" de ce groupe de réflexion, qui propose un plan de réforme conservateur.

Tous deux ont aidé Warsh dans le cadre de différents projets de recherche et de rédaction ces dernières années, a indiqué la source. En tant que chercheur à la Hoover Institution et dans le cadre de son travail avec le groupe de réflexion "Group ofThirty", Warsh a publié régulièrement des discours et des tribunes dans la presse.

Warsh a exposé ses propres idées de changement au sein de la Fed, notamment sa volonté de réduire le bilan de 6 700 milliards de dollars de la Fed, de s'exprimer de manière moins précise sur les décisions à venir en matière de taux d'intérêt, et d'examiner s'il existe d'autres mesures de l'inflation permettant de mieux refléter les pressions sur les prix dans l'économie.

Au cours des mois où sa candidature à la présidence était à l’étude, Warsh s’est souvent montré très critique à l’égard de l’approche politique de la Fed de Powell, ainsi que du système de la Fed, y compris les 12 banques régionales de réserve, qui, selon lui, s’étaient égarées dans des domaines dépassant le cadre de la politique monétaire. À la tête de l’organisation qu’il critiquait, Warsh a adopté un ton plus optimiste dans sa note.

"Ce nouveau chapitre à la Fed nous place à un moment crucial pour notre nation. Les nouvelles technologies et les nouvelles façons de faire des affaires arrivent à une vitesse sans précédent", a écrit Warsh. "Je ne pourrais être plus optimiste quant à tout ce que nous pouvons accomplir ensemble."

La première réunion avec Warsh en tant que président – et probablement ses premiers commentaires de fond sur l’économie et la politique monétaire – aura lieu les 16 et 17 juin. La Fed devrait maintenir ses taux d’intérêt inchangés, mais les nouvelles projections économiques permettront de se faire une idée de l’orientation de la politique sous la direction de Warsh et de savoir si ses collègues s’inquiètent d’une possible aggravation de l’inflation, qui reste supérieure à l’objectif de la Fed.

Son mandat débute dans des circonstances inhabituelles. La Fed attend une décision de la Cour suprême concernant la tentative du président Donald Trump de limoger la gouverneure Lisa Cook, considérée comme une menace directe pour l’indépendance de la Fed dans la définition de la politique monétaire, sans doute sa tradition la plus fondamentale.

De plus, Warsh présidera un organe dont fait partie son ancien dirigeant, Powell, qui, en raison des efforts de l'administration pour influencer la Fed, a décidé de rester à son poste au sein du Conseil des gouverneurs de la Fed.