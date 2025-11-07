En Europe, la France fait moins bien que Chypre et la Pologne

Plombant.

Après une soirée cauchemardesque sur la scène européenne, marquée par les défaites de Nice, de Lille et de Lyon en Ligue Europa, mais heureusement d’une petite éclaircie avec la victoire de Strasbourg en Ligue Conférence, le football français peut faire la soupe à la grimace. Résultat : au classement UEFA des nations pour la saison en cours, la France pointe ce jeudi soir à la neuvième place, derrière des nations comme la Pologne (septième) ou encore… Chypre (quatrième) . Heureusement, au niveau de l’indice UEFA, il n’y a pas de dégringolade, puisque la France (5ᵉ) garde une belle avance à l’indice UEFA sur les Pays-Bas, notamment parce qu’aucun club néerlandais n’a gagné de rencontre européenne cette semaine contrairement aux clubs tricolores avec Monaco et Strasbourg. En revanche, l’écart avec l’Allemagne, 4ᵉ, s’est creusé (+ de 8,155 points).…

TM pour SOFOOT.com