En Espagne, une joueuse folle de rage après avoir été victime de racisme

En Espagne, une joueuse folle de rage après avoir été victime de racisme

Ce mardi, la demi-finale de la Coupe de la Reine entre Tenerife et l’Atletico de Madrid s’est terminée dans la confusion totale. Alors que l’on se dirigeait vers une fin de match tranquille, les joueuses de l’Atletico menant au score (0-1), la numéro 4 de Tenerife, Fatou Dembélé a violemment pris à partie plusieurs joueuses de l’équipe adverse avant d’être expulsée.

💥Ball de bastons i denúncies de racisme a la Copa de la Reina ❗️El Tenerife denuncia un acte racista des de les files de l'Atlètic i, segons l'acta, la jugadora canària Noelia ha informat l'àrbitra que Gio li ha dit "negra" a Fatou 📲https://t.co/q5QG9Nraz4 pic.twitter.com/LFQW5TpTak…

AR pour SOFOOT.com