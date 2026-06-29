En Dordogne, Marine Tondelier démarre sa campagne "à l'aventure", pour parler isolement et canicule

La secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, en tournée dans toute la France, le 28 juin 2026 à Issigeac (Dordogne) ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

"On va découvrir que la solitude tue", lance Marine Tondelier. Au café "Chez Simone", à Ligueux, en Dordogne, la candidate à la présidentielle est venue échanger sur l'isolement en milieu rural, première étape d'un tour de France "à l'aventure", mais percuté par une canicule inédite.

Dans le village de 250 habitants, qui a fusionné avec la commune voisine de Sorges, plus d'une trentaine d'habitants ou militants verts ont discuté avec la patronne des Ecologistes, qui a fait de la lutte contre la solitude un de ses thèmes de campagne.

Le manque de transports en commun s'impose rapidement dans les échanges: les habitants de cette commune sans commerce et située à 20 kilomètres de Périgueux déplorent l'absence de bus et des trains de plus en plus aléatoires dans une gare à quelques kilomètres de là.

Mais "l'isolement est aussi lié au sentiment de honte, on n'ose pas dire que ça ne va pas" et à "la pauvreté", souligne Claude Fosse, présidente de l'association Langage pluriel, qui gère le café-restaurant-librairie associatif et propose des échanges autour de lectures ou d'expositions d'artistes.

"Problème sociétal"

"La solitude et l'isolement sont un problème sociétal et de santé publique", remarque Marine Tondelier, qui rappelle qu'un Français sur sur 4 est concerné et que selon l'OMS, la solitude est aussi nocive que "fumer quinze cigarettes par jour".

Marine Tondelier sur le marché d'Issigeac (Dordogne), le 28 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Pour elle, les cafés sont "des lieux de solidarité et de sociabilité énormes. Souvent c'est le seul commerce qui reste". Mais "80% ont disparu en quelques décennies", explique l'Ecologiste, qui propose un "grand plan de sauvegarde" de ces lieux emblématiques et soutient leur classement au patrimoine immatériel de l'Unesco.

Devant le bar, un van électrique à l'effigie de la candidate: "Le tour de France de Marine Tondelier, 5.000 kilomètres, zéro carbone, 100% terrain", peut-on lire.

Marine Tondelier est consciente qu'"il va falloir le recharger souvent", une gageure en ruralité. Mais "le but est de partir à l'aventure, de rencontrer des gens aussi sur les lieux de recharge, et montrer que c'est possible", assure-t-elle.

Bonne surprise: malgré les craintes de son équipe qui a répertorié toutes les bornes de chargement sur le parcours, avec 400 kilomètres d'autonomie et en prenant petites routes et départementales - "le tour de France des autoroute, c'est moins marrant"-, la première journée s'est déroulée sans besoin de recharge jusqu'à Périgueux.

Partie dimanche matin de Gaillac (Tarn), Marine Tondelier a prévu 25 étapes dans l'Hexagone, pour évoquer avec habitants et élus les services publics, la santé, les "territoires méprisés de la République", l'écologie, mais aussi la canicule, invitée-surprise du périple.

"Affolant"

Dans la matinée, sur le marché d'Issigeac (Dordogne), les producteurs de fromages lui ont raconté la baisse de production de lait des chèvres et les vaches souffrant de la chaleur, les maraîchers leur crainte vis-à-vis de leurs abricotiers ou de leurs tomates.

Marine Tondelier (d) sur le marché d'Issigeac (Dordogne), le 28 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

L'écologiste, qui défend un congé climatique pour les travailleurs exposés aux fortes chaleurs, a appelé à "faire toute la lumière sur le bilan humain très lourd qui s'annonce", et en "déterminer les responsabilités politiques".

Mais à Issigeac, c'est aussi sur un sujet plus personnel qu'elle a été interpellée: sa grossesse. Une maman tenait absolument à lui présenter sa fille de deux ans, née après une fécondation in vitro (FIV).

Car la candidate, enceinte de plus de 6 mois, avait annoncé en mars attendre ce "bébé miracle", après un parcours de PMA infructueux. "Tous les jours, on m'en parle. Les femmes avaient besoin que quelqu'un s'empare du sujet" des difficultés de procréation, dit-elle.

Ce sont aussi les dissensions à gauche qui inquiètent les Français venus à la rencontre de celle qui porte l'union en étendard et défend une primaire pour la présidentielle.

"Si vous pouviez faire quelque chose pour que ça soit moins le bordel à gauche ?", tente Frédéric. "Ce qui se trame dans un an, ça fait peur, c'est affolant", ajoute une femme.

"Oui, c'est affolant", admet Marine Tondelier qui pointe "les stratégies individualistes" de LFI et du PS. "Ils enferment tout notre camp politique dans la défaite. Mais là si on se plante, c'est le RN au pouvoir".