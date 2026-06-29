Suez remporte à Oman un des plus gros contrats de son histoire, dans la gestion de l'eau

Le géant français des services à l'environnement Suez a remporté un contrat de gestion de l'eau de deux milliards d'euros sur 15 ans à Oman ( AFP / Ludovic MARIN )

Le géant français des services à l'environnement Suez a remporté un contrat de gestion de l'eau de deux milliards d'euros sur 15 ans à Oman, un des plus importants de son histoire, a-t-il annoncé lundi.

Ce contrat, qui couvre la gestion et la maintenance des services d'eau potable et d'assainissement de la capitale Mascate et des gouvernorats de Sharqiyah Nord et Sharqiyah Sud, figure "dans le top 3 de l'histoire de Suez", a déclaré le directeur général du groupe, Xavier Girre, lors d'un entretien à l'AFP.

Signé à l'occasion de la visite d'État en France du sultan d'Oman Haitham bin Tarik, auprès de la société nationale omanaise, NAMA Water Services, qui opérait jusqu'ici en direct, le contrat "couvre la gestion et la maintenance des services d'eau potable et d'assainissement pour 2,3 millions d'habitants, soit 43% de la population du Sultanat d'Oman", a précisé Suez.

Dans un pays marqué par "la raréfaction de la ressource" en eau et des besoins croissants pour une population en forte progression, Suez aura la charge d'exploiter et de maintenir "240 puits et 10.700 km de canalisations pour distribuer 470.000 mètres cube d'eau potable par jour", précise le groupe.

Le contrat comprend également "la modernisation de 4 usines de dessalement".

En ce qui concerne l'assainissement des eaux usées, ce sont 22 stations d’épuration qui seront placées sous la responsabilité de Suez, qui devra également assurer la réutilisation d'eaux usées traitées.

Ce "contrat de performance" comprend "33 indicateurs clés" sur la durabilité et la qualité du service, indique Suez, qui précise que sa rémunération "sera conditionnée par l'atteinte de ces objectifs".

Parmi les chantiers de taille qu'il devra mettre en oeuvre, une réduction drastique des fuites, "de 34% à 11%" d'ici 2040 ou la "garantie d'une alimentation en eau 24 heures sur 24".

Si "24 experts internationaux" de Suez seront mobilisés, 100 experts locaux seront également à pied d'oeuvre dans un partenariat avec les deux partenaires omanais, la National Trading company et National Energy center, co-signataires du contrat, a précisé Xavier Girre, qui souligne qu'à terme, "plus de 83% des effectifs seront omanais".

Suez est déjà fortement implanté au Moyen-Orient, notamment à Oman, en Arabie saoudite, au Qatar et aux émirats, mais ce contrat est le plus important du groupe dans la région.