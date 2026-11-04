EN DIRECT-Vers une vague démocrate au Congrès US lors de "midterms" en forme de référendum sur Trump

Le Parti démocrate était donné mardi soir victorieux de la majorité dans les deux chambres du Congrès américain à l'issue des élections de mi-mandat ("midterms"), un scrutin à valeur de référendum sur le second mandat du président républicain Donald Trump, qui a dit "accepter" les résultats.

Alors que les projections communiquées par les principales chaînes de télévision américaines laissaient entrevoir une vague démocrate, le locataire de la Maison blanche devrait voir sa marge de manoeuvre se réduire considérablement lors des deux dernières années de son second mandat. Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, ses pairs républicains contrôlaient le Sénat et la Chambre des représentants.

Les démocrates devaient reprendre quatre sièges aux républicains pour devenir majoritaires au Sénat, dont 35 des 100 sièges étaient en jeu. Les projections les créditent d'un nombre suffisants de succès - en Caroline du Nord, Caroline du Sud, au Kansas et dans l'Iowa, des sièges détenus par les républicains.

Pour la Chambre des représentants, dont l'ensemble des 435 sièges sont renouvelés, les démocrates devaient faire basculer trois sièges au détriment des républicains. Les projections leur confèrent un total bien plus important.

Ces "midterms" s'apparentaient à un référendum sur le second mandat de Donald Trump, qui a lui-même demandé à plusieurs reprises à ses partisans de "faire comme (s'il était) sur le bulletin de vote". Le président républicain a déclaré en toute fin de soirée qu'il accepterait les résultats électoraux, ajoutant qu'il pourrait travailler avec les démocrates sur l'immigration et prévenant toutefois qu'il pourrait user de son droit de veto sur certaines législations.

D'après un sondage de sortie des urnes réalisé par SSRS pour un consortium de médias américains, la moitié des électeurs ont dit considérer le scrutin comme une occasion de réprimander Donald Trump. Les trois quarts des sondés ont dit être "en colère" ou "insatisfaits" de la direction prise par les Etats-Unis, et 70% des électeurs ont dit vouloir que le Congrès renforce son contrôle de l'exécutif et son rôle de contrepoids.

La cote de popularité de Donald Trump est proche de ses plus bas niveaux historiques, plombée par un profond mécontentement des électeurs à l'égard de la guerre en Iran, de la hausse des prix des carburants qui en résulte et du coût élevé de la vie.

Il est habituel, depuis la Deuxième Guerre mondiale, que le parti du président en exercice perde des sièges au Congrès lors des élections de mi-mandat.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

06h22 - La républicaine Susan Collins concède la victoire au démocrate Troy Jackson, qui devient ainsi sénateur du Maine.

06h10 - Le président américain Donald Trump reconnaît que la guerre en Iran a joué un rôle dans les défaites des candidats républicains lors des élections de mi-mandat.

"Je pense que c'est en partie dû à l'Iran, mais en même temps les gens ont compris l'importance de ce que j'ai fait avec l'Iran", dit-il à Fox News.

06h04 - La démocrate Peggy Flanagan s'impose face à la républicaine Michele Tafoyav et remporte le poste de sénatrice dans le Minnesota, selon les projections de Decision Desk HQ.

06h00 - Les bureaux de vote ferment à Hawaii et dans la plus grande partie de l'Alaska.

05h32 - Selon les projections de CBS et ABC, les démocrates vont prendre le contrôle du Sénat.

05h32 - Le démocrate Josh Turek l'emporte sur la républicaine Ashley Hinson, soutenue par Donald Trump, et obtient le poste de sénateur dans l'Iowa, selon les projections de NBC News, ABC News et l'Associated Press.

05h25 - Les démocrates vont prendre le contrôle du Sénat, selon les projections de NBC News.

05h19 - Le démocrate Rob Sand est élu gouverneur de l'Iowa, selon les projections des médias américains.

05h18 - D'après Decision Desk HQ, le démocrate Josh Turek bat la candidate républicaine Ashley Hinson pour obtenir le siège de sénateur de l'Iowa, détenu par les républicains.

05h17 - Au Kansas, le candidat démocrate Adam Hamilton bat le sénateur républicain sortant Roger Marshall, selon les projections de CNN.

05h02 - La démocrate Gina Hinojosa l'emporte sur le républicain Greg Abbott et est élue gouverneure au Texas, selon les projections des médias américains.

05h02 - Le démocrate Sherrod Brown s'impose face au républicain Jon Husted et remporte le siège de sénateur dans l'Ohio, selon les estimations de CNN et NBC News.

05h00 - Les bureaux de vote ferment en Californie, dans l'Idaho, dans l'Oregon et dans l'Etat de Washington.

04h53 - Selon les estimations de NBC News, le démocrate James Talarico remporte le poste de sénateur au Texas.

04h52 - Donald Trump se dit "totalement prêt à accepter" les résultats des élections, rapporte le New York Times, qui s'est entretenu avec le locataire républicain de la Maison blanche.

04h29 - La démocrate Amy Acton l'emporte sur son rival républicain Vivek Ramaswamy et est élue gouverneure de l'Ohio, selon les projections de Decision Desk HQ.

04h14 - Le démocrate James Talarico s'impose face au républicain Ken Paxton au Texas et remporte le siège de sénateur actuellement détenu par les républicains, selon les projections de Decision Desk HQ.

04h05 - A son tour, la chaîne CNN projette que les démocrates remportent le contrôle de la Chambre des représentants.

04h02 - La candidate démocrate Annie Andrews empoche en Caroline du Sud un siège au Sénat détenu par les républicains, montrent les projections de Decision Desk HQ et de plusieurs chaînes de télévision américaines.

Elle bat Darline Graham, choisie par Donald Trump pour représenter le Parti républicain dans cet Etat que celui-ci avait remporté lors de l'élection présidentielle de 2024.

04h00 - Fermeture des bureaux de vote dans le Montana, au Nevada et dans l'Utah.

03h17 - Selon les estimations de CNN et Decision Desk HQ, la démocrate Keisha Lance Bottoms est élue gouverneure de Géorgie.

03h11 - Les démocrates remporteraient la majorité à la Chambre des représentants, selon les estimations de Decision Desk HQ.

03h11 - La républicaine Ashley Moody remporte le siège de sénatrice en Floride face à la démocrate Angie Nixon, selon un décompte effectué par Reuters et USA Today.

03h05 - La démocrate Keisha Lance Bottoms l'emporte sur son adversaire républicain Rick Jackson et devient gouverneure de la Géorgie, selon les estimations de NBC News.

03h00 - Les bureaux de vote ferment dans quinze Etats supplémentaires, dont l'Arizona, le Colorado, l'Iowa, le Michigan, le Wisconsin et le Texas, considérés comme décisifs pour la Chambre des représentants.

Le Michigan, le Texas et l'Iowa sont également considérés comme des scrutins clés pour le Sénat.

02h30 - Les bureaux de vote ferment en Arkansas.

02h24 - Le démocrate Roy Cooper obtient le siège de sénateur en Caroline du Nord, selon les projections de Decision Desk HQ et de plusieurs médias américains.

Sa victoire face au républicain Michael Whatley permet aux démocrates de remporter un siège décisif, jusque-là détenu par les républicains, pour reprendre le contrôle de la chambre haute du Congrès.

02h22 - D'après les projections de Fox News et de NBC News, le candidat démocrate Chris Pappas remporte le poste de sénateur dans le New Hampshire.

02h01 - Le démocrate Chris Pappas s'impose face à l'ancien sénateur républicain John Sununu dans le New Hampshire, selon les projections de Decision Desk HQ. Le siège est actuellement détenu par les démocrates.

02h00 - Les bureaux de vote ferment dans de nombreux Etats dont dans le Maine, en Caroline du Nord, dans l'Ohio, dans le New Hampshire et dans la totalité de la Floride où les scrutins sont considérés comme très compétitifs.

01h39 - D'après les estimations de la chaîne CBS News, le sénateur démocrate Jon Ossoff obtient sa réélection en Géorgie.

01h22 - Le sénateur sortant de l'Etat de Géorgie, le démocrate Jon Ossoff, est réélu, selon les projections de la firme Decision Desk HQ.

01h00 - Les bureaux de vote ferment en Géorgie, en Caroline du Sud, dans le Vermont, en Virginie et dans la plus grande partie de la Floride.

Les scrutins en Géorgie, en Floride et en Virginie sont notamment considérés comme disputés.

00h59 - Les électeur blâment Donald Trump pour la hausse des prix, une grande majorité d'Américains interrogés se disant mécontents de la gestion du pays, montre un sondage de sortie des urnes effectué par SSRS.

De nombreux électeurs disent se sentir moins bien lotis depuis que Donald Trump est revenu à la Maison blanche en janvier 2025, et près de 9 sondés sur 10 ont cité le coût de la vie comme un facteur crucial ou majeur au moment de voter.

Les deux tiers des personnes interrogées imputent la hausse des prix au président républicain, tandis que les trois quarts se disent en colère ou insatisfaits de la direction prise par le pays.

Sept électeurs sur dix déclarent vouloir que le Congrès renforce son rôle de contrepoids du pouvoir exécutif, et 62% des votants interrogés ont dit désapprouver la manière dont Donald Trump gère le pays.

00h00 - Les bureaux de vote commencent à fermer dans l'Indiana et le Kentucky.

LE POINT sur les élections de mi-mandat nL8N4560J1

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)