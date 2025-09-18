 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
En direct : suivez le multiplex de la Ligue des champions !
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 12:47

Parce que la Ligue des champions, c'est aussi le jeudi soir, on a le droit à deux affiches de gala : un alléchant De Bruynico, avec le déplacement du Napoli sur la pelouse de Manchester City, et la visite du Barça à St James Park pour affronter Newcastle. Mais aussi à un bouillant Eintracht Francfurt-Galatasaray, et à un duel des antipodes entre le Sporting Portugal et les nouveaux venus du Kairiat Almaty. Installez-vous, vous allez être servis !

Eintracht Francfurt 0-0 Galatasaray

City 0-0 SSC Napoli

Newcastle 0-0 Barça

Sporting 0-0 Almaty

20h45 : Salut les europhiles ! Alors, il vous en reste sous le capot pour une troisième soirée Ligue des champions d’affilée ? En tout cas on vous le souhaite, parce qu’il nous reste du lourd au programme ! Top départ prévu dans quinze petites minutes !

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com

