En direct: suivez la conférence de presse de la BCE

Les banques centrales sous-estiment-elles le risque inflationniste ? Si l'argumentaire en faveur d'une inflation dite transitoire est toujours d'actualité pour les institutions, et qu'elles appellent à « garder la tête froide » sur le dossier, l'accélération de la hausse des prix demeure l'inquiétude numéro un des marchés. Ce contexte inflationniste – une inflation au plus haut depuis 2008 en zone euro - pourrait en effet pousser la BCE à maintenir sa politique monétaire accommodante moins longtemps que ce qui est actuellement envisagé. Les investisseurs guetteront attentivement la publication du compte-rendu de la dernière réunion du Conseil des gouverneurs de l'institution financière européenne et le moindre élément de langage en faveur d'un tour de vis monétaire. La conférence de presse de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, est à suivre ce jeudi, en direct sur Boursorama, à partir de 14h30.