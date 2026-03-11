EN DIRECT-Nouvelles frappes au Moyen-Orient, l'AIE préconise de puiser massivement dans les réserves de pétrole

Les États-Unis et Israël ont échangé de nouvelles frappes aériennes avec l'Iran à travers le Moyen-Orient mercredi, au douzième jour de la guerre, tandis que la République islamique se disait prête à réprimer toute manifestation antigouvernementale.

Alors que le conflit bloque le détroit d'Ormuz, interrompant le flux de près d'un cinquième des approvisionnements mondiaux en énergie fossile provenant du Golfe, les pays du G7 tentent de trouver la parade à la hausse des cours du brut.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) recommande à ses pays membres de puiser dans leurs réserves stratégiques à un niveau encore jamais atteint afin de contenir la hausse des prix du pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient, a-t-on appris de sources au fait des discussions au sein de l'organisation.

Le volume total pourrait s'établir à 400 millions de barils de brut, ont déclaré deux sources interrogées par Reuters.

Mardi, les Gardiens de la révolution iranienne ont prévenu que Téhéran ne permettrait aucune exportation de pétrole depuis la région via le détroit d'Ormuz tant que Washington et Israël poursuivraient leurs attaques.

Ils ont par ailleurs déclaré avoir lancé mardi soir des missiles vers la base d'Al Oudeïd au Qatar, opérée par les Etats-Unis, et la base d'Al Harir, située au Kurdistan irakien.

Les médias iraniens d'Etat ont rapporté tôt mercredi que de nouvelles attaques avaient été lancées contre des installations militaires américaines à Bahreïn.

Le chef de la police iranienne, Ahmadreza Radan, a averti que "toute personne descendant dans la rue à la demande de l'ennemi sera considérée comme un ennemi et non comme un manifestant". "Toutes nos forces de sécurité ont le doigt sur la gâchette", a-t-il déclaré à la télévision d'État.

Mardi, Donald Trump a prévenu l'Iran de conséquences militaires d'un niveau "jamais aperçu auparavant" si des mines iraniennes étaient placées dans le détroit d'Ormuz. Il a par la suite déclaré que les Etats-Unis avaient "complètement détruit" 16 navires poseurs de mines qui étaient inactifs, prévenant d'autres interventions similaires potentielles.

Des millions d'Israéliens se sont réfugiés à plusieurs reprises dans la nuit de mardi à mercredi dans des abris, alors que l'armée prévenait que l'Iran lançait des missiles en direction d'Israël. Ces attaques ont coïncidé avec de nouveaux tirs israéliens contre Beyrouth, au Liban.

Les frappes de mercredi interviennent au lendemain de bombardements contre l'Iran décrits par le Pentagone comme les plus intenses depuis le début de la guerre.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

11h13 - Il faut mettre un terme à la guerre en Iran en laissant une chance à la diplomatie avant que toute la région ne soit "jetée dans le feu", déclare le président turc, Recep Tayyip Erdogan, devant le Parlement.

11h10 - Le pape Léon XIV déplore la mort de nombreux civils dans la guerre en cours en Iran et exprime sa compassion à l'égard du Liban en soulignant que le pays, ciblé par des frappes israéliennes, traverse une "grande épreuve".

"Continuons de prier pour la paix en Iran et dans tout le Moyen-Orient, en particulier pour les nombreuses victimes civiles, dont de nombreux enfants innocents", déclare le souverain pontife aux pèlerins réunis sur la place Saint-Pierre.

11h05 - Après un rebond mardi, les Bourses européennes sont reparties dans le rouge, l'espoir d'une fin proche de la guerre en Iran s'étant atténué au douzième jour de frappes au Moyen-Orient. Le CAC 40 recule de plus de 1% tout comme l'indice paneuropéen Stoxx 600.

10h31 - La Russie est en contact permanent avec les dirigeants iraniens et elle est prête à contribuer au retour de la paix et de la stabilité dans la région, déclare le Kremlin.

10h12 - Le président de la FIFA Gianni Infantino déclare que Donald Trump lui a assuré soutenir la participation de l'Iran à la Coupe du monde de football 2026, qui sera co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

10h10 - Trois navires ont été touchés par des projectiles non identifiés dans le détroit d'Ormuz, indiquent des agences de sécurité maritime et des sources, précisant que l'une des frappes a provoqué un incendie à bord d'un vraquier battant pavillon thaïlandais et entraîné l'évacuation de la majorité de son équipage.

Ces incidents portent à au moins 14 le nombre de navires attaqués dans le détroit depuis le début du conflit.

10h05 - L'Iran ne peut être autorisé à acquérir des armes nucléaires en plus de capacités balistiques qui pourraient bientôt lui permettre de frapper l'Europe, déclare la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, avertissant qu'un tel développement risquerait de déclencher une course aux armements nucléaires.

10h00 - Il n'y a aucun risque de pénurie de carburant en Pologne et il n'est pas nécessaire de puiser dans les réserves stratégiques de carburant ou de pétrole en raison des difficultés d'acheminement par le détroit d'Ormuz, déclare le ministre polonais de l'Énergie, Milosz Motyka.

09h55 - L'Espagne soutient la proposition de l'Agence internationale de l'énergie de procéder à un déblocage sans précédent de réserves pétrolières stratégiques afin d'atténuer la flambée des prix du brut provoquée par la guerre, déclare la ministre espagnole de l'Énergie, Sara Aagesen.

09h44 - Les services de renseignement israéliens estiment que le nouveau guide suprême de la République islamique d'Iran Mojtaba Khamenei, fils du défunt ayatollah Ali Khamenei, a été légèrement blessé lors des attaques menées par les Etats-Unis et Israël contre le pays, indique un responsable israélien à Reuters.

C'est la raison pour laquelle Mojtaba Khamenei n'est pas apparu en public, ajoute-t-il.

09h27 - L'Iran visera les intérêts économiques et bancaires liés aux États-Unis et à Israël dans la région, déclare un porte-parole du commandement conjoint de Khatam al Anbia, contrôlée par les Gardiens de la révolution, ajoutant que cette menace fait suite à une attaque contre des banques iraniennes.

09h24 - L'Europe commettrait une erreur stratégique si elle cherchait à atténuer la flambée des prix de l'énergie en revenant aux combustibles fossiles russes, déclare la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Dans la crise actuelle, certains soutiennent que nous devrions abandonner notre stratégie à long terme et même retourner aux combustibles fossiles russes. Ce serait une erreur stratégique", déclare-t-elle lors d'un discours au Parlement européen.

L'UE prépare plusieurs options pour faire baisser les prix de l'énergie, notamment un recours accru aux contrats d'achat d'électricité, des mesures d'aides d'État ainsi que des subventions ou plafonds sur les prix du gaz, ajoute Ursula von der Leyen.

08h49 - La police britannique annonce avoir interdit une marche pro-iranienne qui devait se tenir à Londres dimanche, invoquant la possibilité de "tensions extrêmes" avec des contre-manifestants, ainsi que les risques posés par Téhéran dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Cette interdiction concerne la marche d'Al Qods, organisée chaque année dans le centre de Londres par l'organisation Islamic Human Rights Commission, que la police décrit comme étant favorable au régime iranien.

08h48 - Deux drones sont tombés à proximité de l'aéroport de Dubaï mercredi, blessant quatre personnes, indique le bureau des médias de la ville émiratie.

Le trafic aérien reste normal, ajoute-t-il.

08h40 - Une frappe israélienne a touché mercredi un immeuble résidentiel dans le centre de Beyrouth, rapporte l'agence de presse officielle libanaise, signalant ainsi une extension des attaques de Tsahal dans la capitale au-delà des banlieues sud contrôlées par le Hezbollah, où des bombardements d'ampleur se poursuivent.

Des images montrent d'importants dégâts sur deux étages d'un immeuble situé dans le quartier d'Aïcha Bakkar, ainsi que de la fumée s'élevant du bâtiment.

L'armée israélienne ne fait aucun commentaire dans l'immédiat et aucun bilan humain n'est disponible pour le moment.

08h31 - L'Australie a fermé ses ambassades à Abou Dhabi et Tel Aviv ainsi que son consulat à Dubaï, déclare la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, ajoutant que le conflit au Moyen-Orient "risque de s'intensifier et de se poursuivre à court terme".

08h21 - Un vraquier a été touché mercredi par un projectile non identifié au nord-ouest de Dubaï, selon l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO).

L'équipage est sain et sauf, précise UKMTO, ajoutant que les autorités ont ouvert une enquête.

08h03 - La Chine désapprouve les attaques visant des pays du Golfe et condamne toutes les frappes indiscriminées contre des civils ou des cibles non militaires, déclare le porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.

07h45 - La Banque de France pourrait relever "légèrement" sa prévision d'inflation en raison de la conjoncture économique induite par le conflit au Moyen-Orient, déclare sur RTL son gouverneur, François Villeroy de Galhau.

07h35 - La France a décidé de tripler son aide au Liban pour la porter à 60 tonnes, annonce le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Cette aide arrivera jeudi dans le pays et inclura des kits sanitaires, des kits d'hygiène, des matelas, des lampes et un poste sanitaire mobile, ajoute-t-il sur TF1.

06h56 - Un projectile touche un cargo dans le détroit d'Ormuz et provoque un incendie à bord, dit l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO), qui ajoute que l'équipage a évacué le navire.

05h30 - Des frappes israéliennes visent un appartement du centre de Beyrouth, rapportent les médias officiels libanais.

04h24 - Un porte-conteneurs subit des dégâts au nord-ouest des Emirats arabes unis, déclare l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO), indiquant que les membres d'équipage se trouvaient tous en sécurité.

02h49 - Un drone frappe une installation diplomatique américaine en Irak, selon un responsable américain et une alerte interne émise par le département d'Etat que Reuters a pu consulter.

Une alerte distincte précise qu'aucun blessé n'est à déplorer.

01h17 - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a proposé de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole afin de stabiliser le marché, rapporte le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables au fait de la question.

Le recours aux stocks stratégiques dépasserait les 182 millions de barils de pétrole que les pays membres de l'AIE ont libéré en 2022, lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine, ajoute le WSJ.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)