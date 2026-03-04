EN DIRECT-Nouveaux bombardements en Iran, les USA se disent "en avance" sur leurs plans

Israël et les Etats-Unis poursuivent mercredi leurs bombardements incessants sur l'Iran pour une cinquième journée, visant notamment les sites de tirs de missiles, les défenses antiaériennes et les centres de commandement du pays dans le cadre d'une campagne dont le chef militaire, l'amiral américain Brad Cooper, juge qu'elle est "en avance sur (ses) plans".

Le conflit s'est aussi étendu au Liban, où Israël laisse planer la menace d'une intervention terrestre après des tirs du Hezbollah sur son territoire.

Malgré le ciblage méthodique des dirigeants iraniens, dont le guide suprême Ali Khamenei tué dès samedi, l'Iran continue pour sa part de riposter en tentant de frapper Israël mais aussi des pays du Golfe accueillant des forces occidentales.

Téhéran s'en prend notamment aux installations pétrolières et gazières de la région et sa marine a le "contrôle complet" du détroit d'Ormuz, ont affirmé mercredi les Gardiens de la révolution, en menaçant tout navire qui tenterait d'emprunter cette voie essentielle au trafic mondial des hydrocarbures.

Ces perturbations font flamber les prix de l'énergie et inquiètent les investisseurs, notamment en Asie, où la Bourse de Séoul a connu mercredi sa chute la plus brutale de son histoire avec un repli de 12%.

Le président américain Donald Trump a évoqué mardi la possibilité que des bateaux de la marine américaine escortent les navires voulant traverser le détroit d'Ormuz.

Le président français Emmanuel Macron a pour sa part annoncé mardi soir l'envoi en Méditerranée du porte-avions Charles-de-Gaulle et le déploiement dans la région à titre défensif de chasseurs Rafale et de systèmes de défense antiaérienne et radars aéroportés.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

10h06 - Un drone a visé le siège en Irak du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI), sans faire de victimes, disent des sources.

10h03 - Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei auquel il pourrait succéder en tant que guide suprême, a survécu pour l'instant à la campagne de bombardements américano-israélienne contre l'Iran, disent deux sources iraniennes à Reuters.

09h35 - Un F-35 israélien a abattu un avion de chasse iranien au-dessus de Téhéran, dit l'armée israélienne.

09h26 - Chypre ferme son espace aérien au-dessus de l'aéroport de Larnaca après la détection d'un objet suspect près du Liban.

09h07 - La position de Madrid est "non à la guerre", dit le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au lendemain de la menace de Donald Trump de rompre toutes les relations commerciales entre les Etats-Unis et l'Espagne en raison du refus de cette dernière de laisser l'armée américaine utiliser ses bases pour la campagne de bombardements contre l'Iran.

Dans une allocution télévisée, Pedro Sanchez accuse les Etats-Unis de "jouer à la roulette russe avec le destin de millions" de personnes. "C'est ainsi que commencent les grandes catastrophes de l'humanité", dit-il.

08h59 - L'armée israélienne annonce le lancement d'une nouvelle salve de bombardements de grande ampleur sur Téhéran.

Une puissante explosion a retenti quelques minutes plus tôt dans l'est de la capitale iranienne, ont rapporté les médias d'Etat iraniens.

08h53 - Roland Lescure annonce une réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G7 "sans doute en début de semaine prochaine" pour évoquer les conséquences du conflit.

08h45 - Répétant que la France ne court aucun risque d'approvisionnement en essence et en gaz, Roland Lescure, ministre de l'Economie, annonce avoir demandé à la DGCCRF d'effectuer des contrôles dans les stations service afin de "s'assurer effectivement qu'on est sur des hausses de prix (...) raisonnables compte tenu de la hausse du prix du baril qui elle aussi est aujourd'hui relativement raisonnable".

07h30 - Les Iraniens pourront rendre un dernier hommage à l'ayatollah Ali Khamenei lors d'une cérémonie qui se tiendra mercredi à 22h00 (18h30 GMT) sur l'esplanade de la mosquée Imam Khomeini à Téhéran, rapportent les médias d'État.

La cérémonie en mémoire du guide suprême de la révolution, tué samedi au premier jour de l'offensive israélo-américaine, durera trois jours et le déroulement des funérailles sera annoncé ultérieurement, précisent-ils.

06h13 - Un pétrolier est passé mardi par le détroit d'Ormuz, et voguait en direction des Emirats arabes unis pour y charger du brut, ont dit des sources du secteur et des données maritimes.

03h30 - Plusieurs personnes sont mortes dans une frappe aérienne israélienne menée contre un immeuble résidentiel de la ville de Baalbek, au Liban, rapporte l'agence de presse libanaise NNA.

01h01 - Près de 2.000 frappes ont été effectuées par les Etats-Unis en Iran, a indiqué mardi l'armée américaine, ajoutant que 17 navires iraniens, dont un sous-marin, ont été détruits.

00h26 - La station de la CIA à l'ambassade des Etats-Unis en Arabie saoudite a été touchée lundi par un drone iranien présumé, a dit à Reuters une source au fait de la question.

Rien n'indique que la station était prise pour cible, précise la source.

00h22 - L'Arabie saoudite prendra les mesures nécessaires pour défendre sa sécurité et protéger son territoire, ses ressortissants et ses résidents, rapporte tôt mercredi l'agence de presse officielle, citant un communiqué du gouvernement.

00h10 - L'armée israélienne dit avoir lancé une vaste vague de frappes en Iran.

00h03 - Le Pentagone annonce avoir identifié quatre réservistes de l'armée américaine tués dans le cadre de l'opération militaire contre l'Iran.

