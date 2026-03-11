EN DIRECT-Les frappes se poursuivent pour un douzième jour au Proche-Orient

De nouvelles attaques ont visé des installations militaires américaines au Proche-Orient mercredi, après que les Etats-Unis et Israël ont pilonné l'Iran mardi lors de bombardements décrits par le Pentagone et les Iraniens comme les plus intenses menés depuis le début de la guerre.

Les Gardiens de la révolution iranienne ont prévenu que Téhéran ne permettrait aucune exportation de pétrole depuis la région, via le détroit d'Ormuz, tant que Washington et Israël poursuivraient leurs attaques.

Ils ont par ailleurs déclaré avoir lancé mardi soir des missiles vers la base d'Al Oudeïd au Qatar, opérée par les Etats-Unis, et la base d'Al Harir, située au Kurdistan irakien.

Les médias d'Etat iranien ont rapporté tôt mercredi que de nouvelles attaques avaient été lancées contre des installations militaires américaines à Bahreïn.

Des millions d'Israéliens se sont réfugiés à plusieurs reprises dans la nuit de mardi à mercredi dans des abris, alors que l'armée prévenait que l'Iran lançait des missiles en direction d'Israël. Ces attaques ont coïncidé avec de nouveaux tirs israéliens contre Beyrouth, au Liban.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

05h30 - Des frappes israéliennes visent un appartement du centre de Beyrouth, rapportent les médias officiels libanais.

04h24 - Un porte-conteneurs subit des dégâts au nord-ouest des Emirats arabes unis, déclare l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO), indiquant que les membres d'équipage se trouvaient tous en sécurité.

02h49 - Un drone frappe une installation diplomatique américaine en Irak, selon un responsable américain et une alerte interne émise par le département d'Etat que Reuters a pu consulter.

Une alerte distincte précise qu'aucun blessé n'est à déplorer.

01h17 - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a proposé de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole afin de stabiliser le marché, rapporte le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables au fait de la question.

Le recours aux stocks stratégiques dépasserait les 182 millions de barils de pétrole que les pays membres de l'AIE ont libéré en 2022, lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine, ajoute le WSJ.

