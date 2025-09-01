En direct : le jour le plus long du mercato

Mieux (ou pire) que la rentrée des classes : le dernier jour du mercato estival. Des panic buys, des recrues à gogo à l'OM, des gros chèques venus de la Premier League et des problèmes de fax... Suivons ensemble la frénésie du jour le plus long d'un marché des transferts déjà beaucoup trop long.

08h11 : La deadline day , ça connaît bien l’OM de Pablo Longoria, d’ailleurs. Au lendemain de la défaite à Lyon, Marseille devrait bouger fort ce lundi. Selon plusieurs médias, Nayef Aguerd devrait débarquer à la Commanderie dans la journée, tout comme le milieu de terrain danois Matt O’Riley (24 ans), qui devrait être prêté par Brighton sans option d’achat, d’après les infos croustillantes de RMC Sport. Pas de panique, pas de panique, pas de panique…

08h07 : L’histoire entre Adrien Rabiot et l’OM va bien prendre fin. Le milieu de terrain est attendu à l’AC Milan, pour un retour en Serie A, et il a déjà coché la date de son premier match avec les Rossoneri après la trêve : ce sera face au Bologne de Jonathan Rowe. On veut la photo de la réconciliation.…

