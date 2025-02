En direct : le dernier jour du mercato hivernal

Le dernier jour du mercato hivernal est arrivé : transferts de dernière minute, panic buys et panic loans, problèmes de fax... Vous allez tout savoir !

10h25 : Coucou tout le monde ! EN-FIN, c’est le dernier jour de l’interminable mercato hivernal après un interminable mois de janvier. On va pouvoir repasser essentiellement au terrain, au jeu, aux équipes qui ne vont plus bouger, mais avant cela, c’est l’heure des transferts de dernière minute, des panic buys ou panic loans, et des problèmes de fax. Normalement, on devrait un peu se régaler. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey !

Par la rédaction de sofoot.com pour SOFOOT.com