EN DIRECT-Israël poursuit ses frappes contre l'Iran, front ouvert au Liban contre le Hezbollah

L'armée israélienne poursuit des frappes à grande échelle contre l'Iran et de nouvelles "cibles" situées à Téhéran, alors que le régime iranien a riposté sur plusieurs fronts à l'opération militaire conjointe lancée par les Etats-Unis et Israël.

Selon le Croissant-Rouge, cité par les médias officiels iraniens, les bombardements en Iran ont fait à ce stade 555 morts.

Un nouveau front s'ouvre : l'armée israélienne a annoncé avoir commencé à frapper le Hezbollah en différents points du Liban en réplique à des projectiles lancés en direction d'Israël par le mouvement chiite armé, allié de l'Iran.

Le président américain Donald Trump a affirmé que l'attaque contre l'Iran était destinée à s'assurer que Téhéran ne pourrait jamais se doter de l'armée nucléaire et à éliminer toute menace pour les Etats-Unis et leurs alliés.

Il a promis dans une vidéo diffusée sur son réseau social Truth de poursuivre les opérations militaires jusqu'à ce que les objectifs de Washington soient atteints.

Dans une interview au Daily Mail, il dit penser que la campagne militaire contre l'Iran pourrait durer quatre semaines. Il ajoute être disposé à parler aux nouveaux dirigeants iraniens. "Ils veulent parler et j'ai accepté", a-t-il déclaré dans un entretien à The Atlantic.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré dimanche qu'un processus de transition avait débuté à Téhéran après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

10h18 : Le site nucléaire de Natanz (province d'Ispahan), déjà visé en juin 2025, a été bombardé dimanche par Israël et les Etats-Unis, a déclaré le représentant de l'Iran à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

10h06 : Tsahal a renforcé ses effectifs à la frontière entre Israël et le Liban, a annoncé son porte-parole, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, lors d'un point de presse en ligne. Il a ajouté qu'Israël n'envisageait pas à ce stade une opération terrestre sur le territoire libanais, comme a pu le laisser entendre ce lundi le brigadier général Effie Defrin, autre porte-parole militaire. Ce dernier avait dit à des journalistes que "toutes les options" étaient "sur la table".

09H45 - Aucune victime française n'est à déplorer à ce stade, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors d'un point de presse à Paris. Il a précisé que quelque 400.000 Français résidaient dans la région.

09h24 - Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, était désormais une "cible à éliminer".

06h52 - D'après les premières estimations, les frappes menées dans la nuit par Israël au Liban ont tué 31 personnes et blessé 149 autres, rapporte l'agence de presse officielle libanaise ANI.

06h49 - Un témoin dit voir de la fumée émanant des environs de l'ambassade des Etats-Unis au Koweït. Les pompiers et des ambulances sont présents dans la zone, dit-il à Reuters.

06h28 - La base militaire britannique d'Akrotiri a été touchée par un drone Shahed, déclare le président de Chypre dans un communiqué, ajoutant que cette attaque a causé uniquement des dégâts mineurs. Nikos Christodoulides souligne que les autorités locales sont en état d'alerte et en contact avec leurs alliés européens.

Les drones Shahed sont de fabrication iranienne.

Des sources ont déclaré plus tôt ce matin à Reuters que cette base aérienne britannique a été ciblée par deux drones, et que l'un d'entre eux a été intercepté.

06h21 - L'armée israélienne, qui a ordonné plus tôt dans la nuit l'évacuation de dizaines de villes libanaises, dit avoir lancé une nouvelle série de frappes contre le Liban.

06h05 - Des journalistes de Reuters signalent que de puissantes explosions ont été entendues à Dubaï et à Doha.

05h41 - Le Koweït dit avoir intercepté des drones hostiles pour une troisième journée consécutive, alors que l'Iran mène des représailles dans la région à la suite de l'opération militaire lancée par les Etats-Unis et Israël.

Aucun blessé n'est à signaler, a rapporté l'agence de presse officielle koweïtie, citant le directeur de la défense civile. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté la plupart des drones, a-t-elle ajouté.

Un journaliste de Reuters a entendu plus tôt d'importantes explosions et des sirènes d'alerte.

05h22 - Téhéran ne négociera pas avec les Etats-Unis, écrit sur le réseau social X le chef de la sécurité de l'Iran, Ali Larijani, qui était un conseiller d'Ali Khamenei, après une information de presse selon laquelle les autorités iraniennes chercheraient à relancer les pourparlers avec Washington.

04h38 - Une base militaire britannique à Chypre a été visée par une attaque de drone présumée, ont déclaré un porte-parole du gouvernement à Nicosie et le ministère britannique de la Défense, ajoutant que l'attaque a causé des "dégâts limités" et n'a fait aucune victime.

Des médias britanniques ont rapporté plus tôt que la base aérienne d'Akrotiri aurait été touchée par une attaque de drone.

03h06 - Un porte-parole de l'armée israélienne fait savoir que Tsahal a ordonné aux habitants de dizaines de villes libanaises d'évacuer les lieux.

02h42 - L'armée israélienne dit avoir ciblé un haut responsable du Hezbollah dans une frappe contre le sud du Liban ainsi que plusieurs représentants du mouvement armé chiite à Beyrouth.

02h19 - Plusieurs projectiles en provenance du Liban se sont écrasés dans des zones inhabitées, déclare l'armée israélienne.

02h08 - Des explosions entendues à Tel Aviv, rapporte un journaliste de Reuters, sans que l'on n'en connaisse la cause dans l'immédiat.

02h05 - Le Premier ministre libanais Nawaf Salam dénonce les projectiles lancés depuis le Liban comme des "actes irresponsables" mettant en danger la sécurité du pays.

01h48 - L'armée israélienne dit avoir commencé à frapper des cibles liées au Hezbollah à travers le Liban.

01h46 - Le Hezbollah déclare dans un communiqué avoir lancé des missiles et des drones en direction d'Israël en représailles à l'assassinat du guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei.

01h41 - Des explosions ont été signalées dans la capitale libanaise Beyrouth. Selon des sources sécuritaires libanaises, des explosions ont retenti en périphérie sud de la ville, une zone considérée comme le bastion du mouvement armé du Hezbollah.

00h53 - Tsahal dit continuer de mener des frappes à grande échelle à travers la capitale iranienne Téhéran.

00h06 - Les sirènes d'alerte ont retenti en plusieurs zones du nord d'Israël à la suite du lancement de projectiles depuis le Liban, dit l'armée israélienne.

VOIR AUSSI

- Paris, Berlin et Londres menacent l'Iran de frappes "défensives" si les attaques dans le Golfe continuent

- Donald Trump dit vouloir "parler" aux dirigeants iraniens

- Portrait d'Ali Khamenei, l'adversaire d'Israël et de Washington tué samedi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)