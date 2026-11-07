EN DIRECT-France-Nouveau samedi de mobilisation sociale, 70.000 policiers et gendarmes mobilisés

Une nouvelle journée de mobilisation a lieu samedi dans plusieurs villes de France lancée à l'appel de la coordination des "gilets jaunes", de plusieurs syndicats et d'organisations étudiantes pour protester notamment contre la vie chère.

Cet "acte IV" de la contestation fait suite à une journée de mobilisation importante qui a rassemblé entre 575.000 et 1,6 million de personnes, selon les décomptes du ministère de l'Intérieur et de la CGT.

En plus des revendications des lycéens et des étudiants, auxquelles se sont agrégées des expressions de colère contre la vie chère émanant de collectifs informels comme les "Gilets jaunes", les syndicats plaident pour des revalorisations salariales et davantage de moyens pour les services publics.

A Paris, l'intersyndicale a été autorisée à défiler de la place de la République à la place de la Nation, alors que les "Gilets jaunes" ont dit vouloir se diriger vers la place de la Concorde, malgré l'interdiction de la préfecture.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu réunira lundi les organisations représentatives des salariés et des employeurs pour une conférence sociale "permettant d'apporter des réponses aux questions de pouvoir d'achat et de salaires", a annoncé Matignon.

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a appelé le gouvernement à procéder à une hausse du SMIC et déclencher une dynamique de négociations salariales de nature à provoquer "un électrochoc" en matière de pouvoir d'achat.

L'intersyndicale se réunira à la suite de la réunion organisée par Matignon pour décider de la suite à donner à la mobilisation.

Après les pillages et violences qui ont émaillé les manifestations du 17 octobre, le gouvernement a prévu un important dispositif de sécurité, avec 70.000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire français, comme lors des dernières semaines.

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS:

10h03 - La coordination des "Gilets jaunes" recense sur son site internet 154 mobilisations sur l'ensemble du territoire national.

(Reportage par Zhifan Liu)