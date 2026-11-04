EN DIRECT-Bataille aux USA pour le contrôle du Congrès, Trump face au verdict des urnes

Les Américains étaient appelés aux urnes pour des élections de mi-mandat au Congrès ayant valeur de référendum sur le président républicain Donald Trump, dont la marge de manoeuvre lors des deux dernières années de son mandat pourrait être considérablement réduite en cas de succès massif des démocrates.

De premières estimations dans ces "midterms" arrivent au compte-gouttes, et il faudra vraisemblablement patienter plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour connaître la composition définitive des deux chambres du Congrès à partir du 3 janvier prochain. Les républicains disposent actuellement de la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants.

A 21h00 heure de Washington (mercredi 02h00 GMT), les bureaux de vote étaient désormais fermés dans plus de la moitié des Etats du pays.

Les médias américains ont donné des projections pour plusieurs sièges n'étant pas considérés indécis ni cruciaux à la Chambre des représentants, dont tous les 435 sièges sont renouvelés. Pour reprendre le contrôle de la Chambre, les démocrates doivent gagner trois sièges supplémentaires.

Au Sénat, pour lequel une dizaine de sièges s'annonçaient très disputés, les démocrates conserveraient trois sièges précieux, notamment en Virginie avec la réélection de Mark Warner et en Géorgie avec la victoire de Jon Ossoff. D'après les projections, le candidat démocrate Roy Cooper a battu le républicain Michael Whatley en Caroline du Nord, faisant basculer un siège de sénateur détenu par les républicains.

Les démocrates doivent reprendre quatre sièges aux républicains pour s'emparer du contrôle de la chambre haute, dont 35 sièges sur 100 sont en jeu.

Ces "midterms" ont largement valeur de référendum sur le second mandat de Donald Trump, qui a lui-même demandé à plusieurs reprises à ses partisans de "faire comme (s'il était) sur le bulletin de vote".

D'après un sondage de sortie des urnes réalisé par SSRS pour un consortium de médias américains, la moitié des électeurs ont dit considérer le scrutin comme une occasion de réprimander le président républicain. Les trois quarts des sondés ont dit être "en colère" ou "insatisfaits" de la direction prise par les Etats-Unis, et 70% des électeurs ont dit vouloir que le Congrès renforce son contrôle de l'exécutif et son rôle de contrepoids.

La cote de popularité de Donald Trump est proche de ses plus bas niveaux historiques, plombée par un profond mécontentement des électeurs à l'égard de la guerre en Iran, de la hausse des prix des carburants qui en résulte et du coût élevé de la vie.

L'Histoire plaide par ailleurs en défaveur des républicains : depuis la Deuxième Guerre mondiale, le parti du président en exercice a perdu des sièges au Congrès à chacune des élections de mi-mandat, à l'exception de deux d'entre elles.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

03h05 - La démocrate Keisha Lance Bottoms l'emporte sur son adversaire républicain Rick Jackson et devient gouverneure de la Géorgie, selon les estimations de NBC News.

03h00 - Les bureaux de vote ferment dans quinze Etats supplémentaires, dont l'Arizona, le Colorado, l'Iowa, le Michigan, le Wisconsin et le Texas, considérés comme décisifs pour la Chambre des représentants.

Le Michigan, le Texas et l'Iowa sont également considérés comme des scrutins clés pour le Sénat.

02h30 - Les bureaux de vote ferment en Arkansas.

02h24 - Le démocrate Roy Cooper obtient le siège de sénateur en Caroline du Nord, selon les projections de Decision Desk HQ et de plusieurs médias américains.

Sa victoire face au républicain Michael Whatley permet aux démocrates de remporter un siège décisif, jusque-là détenu par les républicains, pour reprendre le contrôle de la chambre haute du Congrès.

02h22 - D'après les projections de Fox News et de NBC News, le candidat démocrate Chris Pappas remporte le poste de sénateur dans le New Hampshire.

02h01 - Le démocrate Chris Pappas s'impose face à l'ancien sénateur républicain John Sununu dans le New Hampshire, selon les projections de Decision Desk HQ. Le siège est actuellement détenu par les démocrates.

02h00 - Les bureaux de vote ferment dans de nombreux Etats dont dans le Maine, en Caroline du Nord, dans l'Ohio, dans le New Hampshire et dans la totalité de la Floride où les scrutins sont considérés comme très compétitifs.

01h39 - D'après les estimations de la chaîne CBS News, le sénateur démocrate Jon Ossoff obtient sa réélection en Géorgie.

01h22 - Le sénateur sortant de l'Etat de Géorgie, le démocrate Jon Ossoff, est réélu, selon les projections de la firme Decision Desk HQ.

01h00 - Les bureaux de vote ferment en Géorgie, en Caroline du Sud, dans le Vermont, en Virginie et dans la plus grande partie de la Floride.

Les scrutins en Géorgie, en Floride et en Virginie sont notamment considérés comme disputés.

00h59 - Les électeur blâment Donald Trump pour la hausse des prix, une grande majorité d'Américains interrogés se disant mécontents de la gestion du pays, montre un sondage de sortie des urnes effectué par SSRS.

De nombreux électeurs disent se sentir moins bien lotis depuis que Donald Trump est revenu à la Maison blanche en janvier 2025, et près de 9 sondés sur 10 ont cité le coût de la vie comme un facteur crucial ou majeur au moment de voter.

Les deux tiers des personnes interrogées imputent la hausse des prix au président républicain, tandis que les trois quarts se disent en colère ou insatisfaits de la direction prise par le pays.

Sept électeurs sur dix déclarent vouloir que le Congrès renforce son rôle de contrepoids du pouvoir exécutif, et 62% des votants interrogés ont dit désapprouver la manière dont Donald Trump gère le pays.

00h00 - Les bureaux de vote commencent à fermer dans l'Indiana et le Kentucky.

LE POINT sur les élections de mi-mandat nL8N4560J1

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)