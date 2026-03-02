EN DIRECT-3e jour de guerre entre Israël, les USA, et l'Iran, le conflit s'élargit au Liban

L'offensive militaire d'Israël et des Etats-Unis contre l'Iran se poursuit lundi pour la troisième journée consécutive : l'armée israélienne mène des frappes à grande échelle contre le territoire iranien, dont de nouvelles "cibles" stratégiques à Téhéran, alors que le régime iranien porte la riposte sur plusieurs fronts, monarchies du Golfe incluses.

Selon le Croissant-Rouge, cité par les médias officiels iraniens, les bombardements en Iran ont fait à ce stade 555 morts.

Un nouveau front s'ouvre : Tsahal a déclenché des attaques contre l'infrastructure du Hezbollah en plusieurs points du Liban, notamment dans les faubourgs sud de Beyrouth, à la suite de tirs du mouvement chiite, allié de l'Iran, en direction d'Israël.

L'état-major israélien entend porter des coups sévères aux "factions terroristes" dans la région.

Les Etats-Unis, qui vont renforcer leurs effectifs militaires au Moyen-Orient, ont perdu lundi un quatrième soldat, décédé des suites de ses blessures.

Le secrétaire américain à la Défense, Peter Hegseth, a assuré que les opérations en cours ne conduiraient pas à "une guerre sans fin", comme en Irak, mais que les Etats-Unis iraient "aussi loin que nécessaire" pour défendre leurs intérêts.

"La grosse vague arrive bientôt", a déclaré lundi Donald Trump sur CNN.

Le président américain a affirmé durant le week-end que l'attaque contre l'Iran était destinée à s'assurer que Téhéran ne pourrait jamais se doter de l'arme nucléaire. Dans une interview au Daily Mail, il dit penser que la campagne militaire contre l'Iran pourrait durer "quatre semaines".

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

17h57 - Emmanuel Macron convoque un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale à 20h15 sur la situation en Iran et au Moyen -Orient, annonce l'Elysée.

17h49 - Donald Trump déclare devant les journalistes à la Maison blanche que les Etats-Unis prévoient un conflit avec l'Iran de quatre à cinq semaines mais sont capables de s'engager plus longtemps. Le président américain répète que les objectifs de cette intervention consistent notamment à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et à détruire ses capacités de missiles balistiques. Il affirme que l'Iran a refusé de renoncer à un programme d'armement nucléaire et que le développement rapide de ses missiles balistiques l'aurait bientôt rendu capable de frapper les Etats-Unis.

16h40 - "On n'a même pas encore commencé à les frapper fort. La grosse vague n'est même pas encore arrivée. La grosse vague arrive bientôt", a déclaré Donald Trump sur CNN à propos de l'Iran.

15h52 - De puissantes explosions retentissent près d'une installation nucléaire et une base aérienne à Ispahan, dans le centre de l'Iran, annoncent des médias iraniens.

15h32 - Les drones qui ont visé des bases britanniques à Chypre (Akrotiri et Dhekelia) ont été tirés par le Hezbollah depuis le Liban, selon une source chypriote autorisée.

15h30 : Emmanuel Macron, lors d'un discours consacré à la doctrine nucléaire française sur la base de l'Ile-Longue (Finistère), a averti d'un risque "d'embrasement possible à nos frontières".

14h10 - Le secrétaire à la Défense américain Peter Hegseth a déclaré lors d'une conférence de presse au Pentagone que les opérations militaires en cours contre l'Iran ne conduiraient pas à une "guerre sans fin", ajoutant que la situation ne devait pas se comparer à l'Irak.

Le général Dan Caine, chef d'état-major des forces armées américaines, a quant à lui estimé qu'atteindre les objectifs militaires en Iran prendrait du temps et qu'il fallait s'attendre à d'autres victimes américaines.

Il a ajouté que Washington allait renforcer ses effectifs militaires déployés au Moyen-Orient.

14h10 - Mansoureh Khojasteh, l'épouse de l'ayatollah et Guide suprême de la Révolution islamique Ali Khamenei, mort samedi dans les frappes aériennes menées par Israël et les Etats-Unis qui ont détruit sa résidence dans le centre de Téhéran, est décédée des suites de ses blessures, selon les médias d'Etats iraniens.

13h35 - La direction de l'aéroport international Ben Gourion, en périphérie de Tel Aviv, a annoncé la réouverture de l'espace aérien israélien dès lundi soir pour un nombre limité de vols civils. Elle précise que le trafic sera progressivement élargi, à partir de mardi, en fonction de la situation.

Seules les compagnies aériennes israéliennes devraient reprendre leurs vols dans un premier temps.

13h28 - Un quatrième membre des forces armées américaines est décédé, des suites de ses blessures subies lors d'une attaque iranienne, annonce le Centcom.

13h21 - Les Gardiens de la Révolution iraniens ont lancé une nouvelle attaque contre la ville israélienne de Beer-Sheva, annonce la télévision nationale.

13h18 - L'armée israélienne annonce avoir tué le chef du quartier général du renseignement du Hezbollah, Hussein Makled, à Beyrouth, dans une nouvelle frappe contre les faubourgs sud de la capitale libanaise.

13h00 - L'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation à destination des habitants d'un quartier de la banlieue sud de Beyrouth, en prévision d'une frappe aérienne contre un immeuble, et a demandé à toutes les personnes résidant près des bureaux du service bancaire du Hezbollah, Al-Qard al-Hassan, de quitter les lieux.

Al-Qard al-Hassan est un organisme caritatif de microfinance où les chiites libanais peuvent effectuer des dépôts d'argent ou emprunter de petites sommes, sans intérêts.

12h33 - Deux drones - une nouvelle salve - qui se dirigeaient vers la base militaire britannique d'Akrotiri à Chypre ont été interceptés à temps, a annoncé un porte-parole du gouvernement britannique sur X. Des sirènes ont retenti dans la base en début d'après-midi et des témoins ont dit à Reuters avoir vu des avions en décoller.

Un terminal de l'aéroport de Paphos, à Chypre, a été évacué, selon la chaîne de télévision publique chypriote. Il est situé à environ 60 kilomètres de la base britannique d'Akrotiri.

Le président chypriote Nikos Christodoulides a déclaré que son pays n'avait pas l'intention de participer à quelque opération militaire que ce soit. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit que Chypre, membre de l'Union européenne, n'était pas visé en tant que tel.

Un drone de fabrication iranienne a touché la base d'Akrotiri tôt ce matin, ne causant que des dégâts mineurs. La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a déclaré que les États-Unis n'avaient pas demandé l'accès à la base aérienne d'Akrotiri.

12h23 - Les frappes israélo-américaines sur Téhéran visent notamment le siège de la police diplomatique iranienne, chargée de la protection des emprises diplomatiques, rapporte l'agence Tasnim.

12h22 - Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, annonce "l'interdiction totale de toute activité militaire" du Hezbollah, qui doit "rendre ses armes illégales" et devenir un parti politique.

12h03 - Les avions de combat américains qui se sont écrasés au Koweït ont été abattus par erreur par les défenses aériennes koweïtiennes, a déclaré l'armée américaine. Trois chasseurs F15 qui participaient à des opérations contre les attaques iraniennes ont été touchés par des tirs amis.

Les six membres d'équipage ont pu s'éjecter et ont été secourus. Ils sont tous dans un état stable, a ajouté l'armée américaine.

11h59 - L'armée israélienne annonce avoir déclenché de nouvelles frappes sur des "cibles du régime de terreur iranien" dans le centre de Téhéran.

Selon les médias d'Etat iraniens, plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale.

11h10 - Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a déclaré lundi ne pas avoir connaissance de bombardements sur l'infrastructure nucléaire iranienne, comme l'affirme Téhéran. "Aucune indication que quelque installation nucléaire ait été endommagée ou touchée", a-t-il dit lors d'une session spéciale du Conseil des gouverneurs de l'AIEA à Vienne.

11h06 - La Jordanie a décidé la fermeture partielle et temporaire de son espace aérien, rapporte l'agence de presse nationale.

Le département d'Etat américain a déclaré auparavant que l'ambassade des Etats-unis en Jordanie disposait d'indications selon lesquelles des missiles, des drones ou des roquettes continueraient de transiter via l'espace aérien du pays au cours des prochains jours.

10h50 - "Plusieurs" avions de combat américains se sont écrasés au Koweït ce matin mais leurs équipages respectifs ont survécu et ont été hospitalisés dans un état stable, selon un communiqué du ministère de la Défense de l'émirat, qui ne précise pas le nombre d'appareils touchés. Sur une vidéo dont l'authenticité a été vérifiée par Reuters, on distingue un avion de combat américain en chute libre et un homme s'éjecter en parachute dans la zone d'Al Jahra.

Les Gardiens de la Révolution islamique, cités par les médias officiels iraniens, affirment avoir touché lundi un avion américain qui "s'est écrasé" au Koweït.

10h43 - Le Qatar a intercepté des attaques iraniennes qui visaient des infrastructures civiles, dont l'aéroport international du pays, a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères à CNN.

Il a ajouté que de telles attaques ne pouvaient rester sans réponse et a souligné que Doha n'était pas en pourparlers avec l'Iran pour le moment.

10h35 - Le Kremlin a déclaré que la Russie était en contact permanent avec les dirigeants iraniens au sujet de ce qui a été qualifié d'"agression pure et simple" contre Téhéran.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé que la Russie était également en lien avec les dirigeants d'autres pays touchés par le conflit, notamment dans le Golfe.

10h18 - Le site nucléaire de Natanz (province d'Ispahan), déjà visé en juin 2025, a été bombardé dimanche par Israël et les Etats-Unis, a déclaré le représentant de l'Iran à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Reza Najafi, en marge d'une réunion de crise de l'instance à Vienne.

10h06 - Tsahal a renforcé ses effectifs à la frontière entre Israël et le Liban, a annoncé son porte-parole, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, lors d'un point de presse en ligne. Il a ajouté qu'Israël n'envisageait pas à ce stade une opération terrestre sur le territoire libanais, comme a pu le laisser entendre ce lundi le brigadier général Effie Defrin, autre porte-parole militaire. Ce dernier avait dit à des journalistes que "toutes les options" étaient "sur la table".

09h50 - La France est prête à participer à la défense des pays du Golfe et de la Jordanie, a dit Jean-Philippe Barrot.

"Aux pays amis qui ont été ciblés délibérément par les missiles et les drones des Gardiens de la révolution et entraînés dans une guerre qu’ils n’avaient pas choisie - Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman et Jordanie -, la France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité. Elle se tient prête (...) à participer à leur défense."

09H45 - Aucune victime française n'est à déplorer à ce stade, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors d'un point de presse à Paris. Il a précisé que quelque 400.000 Français résidaient dans la région.

09h24 - Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, était désormais une "cible à éliminer".

06h52 - D'après les premières estimations, les frappes menées dans la nuit par Israël au Liban ont tué 31 personnes et blessé 149 autres, rapporte l'agence de presse officielle libanaise ANI.

06h49 - Un témoin dit voir de la fumée émanant des environs de l'ambassade des Etats-Unis au Koweït. Les pompiers et des ambulances sont présents dans la zone, dit-il à Reuters.

06h28 - La base militaire britannique d'Akrotiri a été touchée par un drone Shahed, déclare le président de Chypre dans un communiqué, ajoutant que cette attaque a causé uniquement des dégâts mineurs. Nikos Christodoulides souligne que les autorités locales sont en état d'alerte et en contact avec leurs alliés européens.

Les drones Shahed sont de fabrication iranienne.

Des sources ont déclaré plus tôt ce matin à Reuters que cette base aérienne britannique a été ciblée par deux drones, et que l'un d'entre eux a été intercepté.

06h21 - L'armée israélienne, qui a ordonné plus tôt dans la nuit l'évacuation de dizaines de villes libanaises, dit avoir lancé une nouvelle série de frappes contre le Liban.

06h05 - Des journalistes de Reuters signalent que de puissantes explosions ont été entendues à Dubaï et à Doha.

05h41 - Le Koweït dit avoir intercepté des drones hostiles pour une troisième journée consécutive, alors que l'Iran mène des représailles dans la région à la suite de l'opération militaire lancée par les Etats-Unis et Israël.

Aucun blessé n'est à signaler, a rapporté l'agence de presse officielle koweïtie, citant le directeur de la défense civile. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté la plupart des drones, a-t-elle ajouté.

Un journaliste de Reuters a entendu plus tôt d'importantes explosions et des sirènes d'alerte.

05h22 - Téhéran ne négociera pas avec les Etats-Unis, écrit sur le réseau social X le chef de la sécurité de l'Iran, Ali Larijani, qui était un conseiller d'Ali Khamenei, après une information de presse selon laquelle les autorités iraniennes chercheraient à relancer les pourparlers avec Washington.

04h38 - Une base militaire britannique à Chypre a été visée par une attaque de drone présumée, ont déclaré un porte-parole du gouvernement à Nicosie et le ministère britannique de la Défense, ajoutant que l'attaque a causé des "dégâts limités" et n'a fait aucune victime.

Des médias britanniques ont rapporté plus tôt que la base aérienne d'Akrotiri aurait été touchée par une attaque de drone.

03h06 - Un porte-parole de l'armée israélienne fait savoir que Tsahal a ordonné aux habitants de dizaines de villes libanaises d'évacuer les lieux.

02h42 - L'armée israélienne dit avoir ciblé un haut responsable du Hezbollah dans une frappe contre le sud du Liban ainsi que plusieurs représentants du mouvement armé chiite à Beyrouth.

02h19 - Plusieurs projectiles en provenance du Liban se sont écrasés dans des zones inhabitées, déclare l'armée israélienne.

02h08 - Des explosions entendues à Tel Aviv, rapporte un journaliste de Reuters, sans que l'on n'en connaisse la cause dans l'immédiat.

02h05 - Le Premier ministre libanais Nawaf Salam dénonce les projectiles lancés depuis le Liban comme des "actes irresponsables" mettant en danger la sécurité du pays.

01h48 - L'armée israélienne dit avoir commencé à frapper des cibles liées au Hezbollah à travers le Liban.

01h46 - Le Hezbollah déclare dans un communiqué avoir lancé des missiles et des drones en direction d'Israël en représailles à l'assassinat du guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei.

01h41 - Des explosions ont été signalées dans la capitale libanaise Beyrouth. Selon des sources sécuritaires libanaises, des explosions ont retenti en périphérie sud de la ville, une zone considérée comme le bastion du mouvement armé du Hezbollah.

00h53 - Tsahal dit continuer de mener des frappes à grande échelle à travers la capitale iranienne Téhéran.

00h06 - Les sirènes d'alerte ont retenti en plusieurs zones du nord d'Israël à la suite du lancement de projectiles depuis le Liban, dit l'armée israélienne.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)