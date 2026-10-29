En difficulté, l'enseigne britannique Poundland se dirige vers une mise sous administration

( AFP / JUSTIN TALLIS )

La chaîne de magasins britannique à bas coûts Poundland, qui emploie quelque 12.000 personnes, a indiqué jeudi avoir l'intention de nommer le cabinet de conseil AlixPartners en tant qu'administrateur judiciaire, faute, dit-elle, d'avoir trouvé repreneur.

L'enseigne, qui propose de nombreux produits à très bas prix, allant de la pâtée pour chats aux éponges, en passant par les décorations d'Halloween, compte environ 600 magasins en majorité situés au Royaume-Uni, et opère aussi en Irlande sous la marque Dealz.

"Malgré des efforts considérables, il n'a pas été possible d'identifier une offre acceptable (de rachat, ndlr) pour l'entreprise dans son ensemble", a affirmé Poundland dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Afin de rétablir la stabilité, nous avons déposé aujourd'hui un avis d'intention de nommer des représentants d'AlixPartners en qualité d'administrateurs de l'entreprise", selon le communiqué.

Ce dépôt "déclenche immédiatement un moratoire légal de dix jours ouvrables, durant lequel nous travaillerons en étroite collaboration avec nos conseillers pour déterminer et mettre en œuvre la meilleure issue possible", explique Poundland.

La chaîne affirme que "plusieurs acteurs majeurs de la distribution" ont cependant "présenté des offres formelles couvrant collectivement une part significative de l'activité".

Elle précise que ses magasins restent ouverts normalement.

En juin 2025, le fonds américain Gordon Brothers a pris le contrôle de l'enseigne qui comptait alors 800 magasins pour un euro symbolique, fournissant jusqu'à 80 millions de livres sterling (près de 96 millions d'euros) de financement pour aider à la redresser.

L'ancien propriétaire, le Polonais Pepco Group, avait déclaré que Poundland, déjà en difficulté, subissait une pression supplémentaire en raison d'un alourdissement de la fiscalité des entreprises au Royaume-Uni.

Poundland, fondé en 1990, et d'autres "discounters" se sont imposés au Royaume-Uni après la crise financière mondiale de 2008, en proposant aux consommateurs aux moyens limités des produits de première nécessité à prix cassés.

Mais les champions du "discount" sont à la peine ces dernières années en raison de la forte inflation et de la concurrence accrue des supermarchés.