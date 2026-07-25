En D2 mexicaine, la fin des promotions et des relégations à l'origine d'une grève des joueurs

En D2 mexicaine, la fin des promotions et des relégations à l'origine d'une grève des joueurs

Sans Mondial, la vie est plus fade. La Liga de Expansión MX, la deuxième division du Mexique, a supprimé définitivement son système de promotion – relégation . En clair, les clubs ne pourront plus monter en première division. Cette drôle de décision avait déjà été prise pendant le Covid. Motivée par le fait de garantir une stabilité financière pour les équipes de première division, elle devait arriver à échéance cet été.

Plusieurs clubs de deuxième division avaient entamé des poursuites judiciaires, notamment devant le Tribunal arbitral du sport. L’instance leur a donné raison, mais, selon plusieurs médias locaux, la nouvelle a finalement été officialisée cet été. Elle a même été annoncée la veille de la reprise du Championnat d’ouverture. Ce qui a logiquement provoqué l’ire de plusieurs clubs .…

UL pour SOFOOT.com