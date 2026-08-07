En Corée du Nord, la canicule se combat à coups de soupe de chien et de baignades

Alors que la péninsule coréenne suffoque sous une chaleur record, les médias d'État nord-coréens vantent toutes sortes de remèdes pour y faire face, de la soupe de viande de chien au bouillon de poulet, tout en présentant Kim Jong Un comme un dirigeant inoxydable et solidaire de son peuple face à la canicule.

La télévision d’État a rapporté jeudi que la température avait atteint 36,7 degrés Celsius à Pyongyang, un record depuis le début des relevés météorologiques dans la capitale.

Avec la série de nuits tropicales qui accompagne cette vague de chaleur, les médias d'État accordent une attention inhabituelle aux semaines les plus chaudes de l'année, connues localement sous le nom de "sambok" ("jours de canicule").

Parmi les recommandations les plus marquantes dispensées par les relais du pouvoir figure la soupe de viande de chien, traditionnellement considérée comme un moyen de mieux supporter la chaleur estivale.

Dans un dossier sur la santé publié le 2 août, le journal du parti au pouvoir, Rodong Sinmun, cite un médecin de l’hôpital général de Pyongyang recommandant des aliments rafraîchissants tels que la pastèque, les concombres et les haricots mungo, ainsi que des "aliments nutritifs" comme la soupe à la viande de chien, la bouillie de poisson et la bouillie de haricots rouges.

Le journal a consacré un article distinct à la soupe de viande de chien, la décrivant comme un plat traditionnel estival et reprenant un vieux dicton selon lequel "Même si de la soupe de viande de chien se renverse sur le dessus de votre pied pendant les jours de canicule, elle devient un remède".

L’article indique également qu’un concours national de cuisine à base de viande de chien a été organisé plus tôt cette année.

L’Agence centrale de presse coréenne KCNA a également fait l’éloge mercredi du "samgyetang", une soupe de poulet garnie de ginseng, de riz gluant et de jujubes, rapportant que les restaurants de Pyongyang attiraient des clients en quête de fraîcheur.

La Télévision centrale coréenne a également diffusé cette semaine des reportages sur les moyens de préserver sa santé face à la chaleur extrême, recommandant des boissons pour s’hydrater et donnant des conseils sur la natation et l’exercice en plein air.

La Corée du Nord n’a publié aucune donnée sur d’éventuels décès liés à la chaleur. La Corée du Sud voisine a, pour sa part, fait état de plus de 20 décès liés à la vague de chaleur.

TRANSPIRER POUR LE PEUPLE

Parallèlement aux conseils de santé, les médias d’État sont revenus à plusieurs reprises sur un thème de propagande familier: la volonté de Kim Jong Un de supporter les mêmes conditions climatiques accablantes que celles auxquelles sont confrontés les Nord-Coréens ordinaires.

Rodong Sinmun est revenu cette semaine sur une visite d’inspection effectuée à l’été 2013 sur un chantier de construction, au cours de laquelle les vêtements de Kim Jong Un auraient été trempés de sueur.

Lorsqu’un responsable l’a exhorté à éviter ce type de déplacement à cette période de l’année, Kim Jong Un a répondu que "même si la chaleur est insupportable, le travail qui doit être accompli pour le peuple doit l’être", selon l’article.

Le journal a également rappelé comment Kim Jong Un avait poursuivi son déplacement malgré un terrain montagneux escarpé et une pluie torrentielle lors d’une visite effectuée en 2018 afin de trouver un site approprié pour une station thermale.

Un autre article relate la visite de Kim Jong Un dans une usine de produits de la mer, à une époque où les températures auraient atteint 39°C, le décrivant en train d’inspecter des salles de fermentation étouffantes tout en insistant sur la qualité et l’hygiène des aliments.

Aucun détail n’a toutefois été donné sur les activités de Kim Jong Un pendant la vague de chaleur actuelle.

La télévision d’État a également montré des foules se pressant sur les plages et dans les piscines de la zone touristique côtière de Wonsan Kalma, le projet touristique phare de Kim Jong Un sur la côte est.

Les médias d’État ont également rapporté que les parcs aquatiques de Pyongyang étaient bondés de visiteurs cherchant à échapper à la chaleur.

(Reportage de Kyu-seok Shim, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)