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Romario : « Techniquement, le Brésil a vraiment chuté »
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 15:19

Romario : « Techniquement, le Brésil a vraiment chuté »

Romario : « Techniquement, le Brésil a vraiment chuté »

L’œil de l’expert. Dans un entretien accordé à L’Équipe , Romario est revenu sur l’état actuel du football brésilien. La légende de 60 ans reconnaît que les Auriverdes sont en souffrance. « Le foot brésilien n’est plus ce qu’il était. Il n’est plus en capacité de permettre à un joueur de briguer un Ballon d’or comme il y a quinze ou vingt ans, avance celui qui cumule les fonctions de sénateur, de président de l’America FC, de Youtubeur et d’oiseau de nuit. Techniquement, le Brésil a vraiment chuté . Depuis la génération Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, c’est compliqué. Ensuite, nous avons été dépendants d’un seul joueur : Neymar . Et nos jeunes partent trop tôt en Europe, dans des petits clubs où ils perdent leur ADN. » Tout ça.

De l’optimisme malgré tout

À l’approche de la Coupe du monde 2026, Romario croit tout de même aux chances de victoire finale de la Seleção malgré la défiance populaire : « Les gens n’y croient plus trop. Mais c’était déjà le cas avant le Mondial 94. Avec Carlo Ancelotti (le sélectionneur) , j’ai repris confiance. Il faut se souder pour mettre fin à cette série de vingt-quatre ans sans gagner une Coupe du monde. »

CT pour SOFOOT.com

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