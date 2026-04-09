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« Cinq heures pour parcourir 20 kilomètres » : Joris Kayembe raconte les folles célébrations à Kinshasa
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 15:25

« Cinq heures pour parcourir 20 kilomètres » : Joris Kayembe raconte les folles célébrations à Kinshasa

« Cinq heures pour parcourir 20 kilomètres » : Joris Kayembe raconte les folles célébrations à Kinshasa

Dans quel état reviendront-ils dans leurs clubs ? La République démocratique du Congo disputera la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974 . Pour fêter cette qualification historique, décrochée en barrages face à la Jamaïque à Guadalajara (0-1), les Léopards sont rentrés au pays et, à peine le temps de poser le pied sur le goudron, que les célébrations ont débuté . « Dans un bus ouvert, nous avons mis cinq heures pour parcourir les vingt kilomètres de l’aéroport au Palais du Peuple , narre Joris Kayembe pour Belang van Limburg . Trois à quatre millions de personnes étaient le long du parcours et beaucoup pleuraient. Nous sommes maintenant de vrais héros du peuple » .

Le joueur de Genk a, comme ses coéquipiers de l’équipe nationale congolaise, été fait « Chevalier de l’Ordre national » et récompensé par le président Félix Tshisekedi . Le jackpot : un million d’euros, une voiture et une maison. Ça valait le coup de se qualifier.…

EA pour SOFOOT.com

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