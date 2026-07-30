En Colombie, une réserve élimine son équipe A lors d'un match de Coupe
Roulez jeunesse ! Un rêve est devenu réalité pour le Barranquilla FC qui a battu ce mercredi soir, l’Atlético Junior en Coupe de Colombie . Ce qui pourrait s’apparenter au simple exploit d’une équipe de seconde division contre une équipe deuxième de la Primera A s’est transformée en affaire de famille, étant donné que le CD Barranquilla n’est autre que l’équipe B de l’Atlético Junior. Une rencontre réglée aux tirs au but et, s’il vous plaît, par une panenka.
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