En Colombie, une réserve élimine son équipe A lors d'un match de Coupe

Roulez jeunesse ! Un rêve est devenu réalité pour le Barranquilla FC qui a battu ce mercredi soir, l’Atlético Junior en Coupe de Colombie . Ce qui pourrait s’apparenter au simple exploit d’une équipe de seconde division contre une équipe deuxième de la Primera A s’est transformée en affaire de famille, étant donné que le CD Barranquilla n’est autre que l’équipe B de l’Atlético Junior. Une rencontre réglée aux tirs au but et, s’il vous plaît, par une panenka.

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ABS pour SOFOOT.com