information fournie par So Foot • 26/12/2024 à 19:06

En Championship, Frank Lampard met une claque à Wayne Rooney

Une bûche de Noël difficile à digérer pour l’infernal Wayne Rooney.

Hasard du calendrier ou non, un drôle d’affrontement avait lieu en Championship ce jeudi après-midi, en plein Boxing Day. Deux légendes, désormais sur les bancs, ont croisé le fer : Frank Lampard, aujourd’hui à la tête de Coventry, et Wayne Rooney, aux commandes de Plymouth . Le premier cité et ses gars ont largement pris le dessus sur la troupe de l’ancien Mancunien, bonne dernière de deuxième division. Le suspense était déjà mort à la fin de la première période, avec un 4-0 en 45 minutes , qui s’est avéré être le score final ensuite.…

AL pour SOFOOT.com