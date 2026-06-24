En cas de troisième étoile, les Bleus recevront un nouveau cadeau de la ministre des Sports

En cas de troisième étoile, les Bleus recevront un nouveau cadeau de la ministre des Sports

Le genre de cadeau que tu fous dans un carton au fond de ton grenier. Avant qu’ils filent au pays de l’Oncle Sam, gagnent contre le Sénégal et étrillent l’Irak, les Bleus avaient eu la chance de recevoir des pierres, « l’une en jaspe bleu et l’autre en cristal de roche ». Une offrande de Marina Ferrari, ministre des Sports qui a joué les gourous auprès du groupe France.

J’ai souhaité vous offrir à mon tour deux étoiles en pierre, l’une en jaspe bleu et l’autre en cristal de roche, avait, d’après Le Canard enchaîné lancé la ministre lors de la visite d’Emmanuel Macron à Clairefontaine. Le jaspe bleu a des vertus dynamisantes et donne la force d’atteindre ses objectifs. Le cristal de roche réduit le stress et l’anxiété, augmente la confiance en soi et peut atténuer les douleurs musculaires. » …

MBC pour SOFOOT.com