En C3, La diffusion des matchs de Lille et Lyon face aux Young Boys Berne est compromise
Faudra pas se plaindre du piratage.
Canal + ne pourra pas retransmettre les matchs des Young Boys Berne en Ligue Europa, annonce L’Équipe . La publicité du sponsor maillot des Suisses est interdite en France. L’entreprise « Plus500 » , service d’investissements sur des contrats financiers, est classée à hauts risques par l’Autorité française des marchés financiers. Le code de la consommation interdit leur pub en France depuis 2016.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
