 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En C3, La diffusion des matchs de Lille et Lyon face aux Young Boys Berne est compromise
information fournie par So Foot 17/09/2025 à 20:32

En C3, La diffusion des matchs de Lille et Lyon face aux Young Boys Berne est compromise

En C3, La diffusion des matchs de Lille et Lyon face aux Young Boys Berne est compromise

Faudra pas se plaindre du piratage.

Canal + ne pourra pas retransmettre les matchs des Young Boys Berne en Ligue Europa, annonce L’Équipe . La publicité du sponsor maillot des Suisses est interdite en France. L’entreprise « Plus500 » , service d’investissements sur des contrats financiers, est classée à hauts risques par l’Autorité française des marchés financiers. Le code de la consommation interdit leur pub en France depuis 2016.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Suivez en direct le multiplex de la Ligue des champions
    Suivez en direct le multiplex de la Ligue des champions
    information fournie par So Foot 17.09.2025 20:54 

    Quatre affiches en simultané ce mercredi soir pour la suite de la première journée de la Ligue des champions. En parallèle du PSG qui démarre sa campagne par la réception de l’Atalanta, trois énormes affiches : l’Inter Milan défie l’Ajax à Amsterdam, le Bayern ... Lire la suite

  • Bodø/Glimt arrache le nul à Prague pour sa première en Ligue des champions
    Bodø/Glimt arrache le nul à Prague pour sa première en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 17.09.2025 20:51 

    Slavia Prague 2-2 Bodø/Glimt Buts : Mbodji (23 e et 74 e ) pour les Tchèques // Bassi (78 e ) et Fet (90 e ) pour les Norvégiens Les premières ne sont pas toujours celles qu’on attendait. Celle du FK Bodø/Glimt, premier club du cercle polaire arctique de l’histoire ... Lire la suite

  • Le premier 0-0 de la saison de C1 est pour Olympiakos-Paphos
    Le premier 0-0 de la saison de C1 est pour Olympiakos-Paphos
    information fournie par So Foot 17.09.2025 20:46 

    Olympiakos 0-0 Paphos Il est là, le premier 0-0 de la saison de Ligue des champions. Depuis un Bruges-Juventus de janvier pas vraiment resté dans les livres d’histoire, la Ligue des champions n’avait pas offert de 0-0. Chose faite au terme d’un ennuyant match gréco-chypriote, ... Lire la suite

  • Le PSG avec Mayulu en pointe pour défier l'Atalanta
    Le PSG avec Mayulu en pointe pour défier l'Atalanta
    information fournie par So Foot 17.09.2025 20:16 

    Pas de Dembélé, pas de problème ? Privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour affronter l’Atalanta, Luis Enrique a décidé d’innover au moment de composer son attaque . De retour de blessure contre Lens, Senny Mayulu démarrera ainsi en pointe , dans le rôle du joueur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank