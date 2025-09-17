 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
En balade face à l’Atalanta, le PSG souffle à nouveau sur l’Europe
information fournie par So Foot 17/09/2025 à 22:53

En balade face à l’Atalanta, le PSG souffle à nouveau sur l’Europe

En balade face à l’Atalanta, le PSG souffle à nouveau sur l’Europe

Victorieux face à Bergame au Parc des Princes (4-0) , Paris a idéalement lancé la défense de son titre en Ligue des champions. Impressionnants, les hommes de Luis Enrique entament de la meilleure des façons leur campagne européenne.

PSG 4-0 Atalanta

Buts : Marquinhos (3 e ), Kvaratskhelia (39 e ), Mendes (51 e ) et Ramos (90 e ) pour les Rouge et Bleu

Dans un Parc des Princes drapé de Rouge et Bleu et qui célébrait encore la Ligue des champions du printemps dernier, Paris n’a pas manqué ses retrouvailles avec la coupe d’Europe. Face à une faible équipe de Bergame, le PSG s’est imposé sans trembler (4-0) , au terme d’un match maîtrisé de bout en bout et où il a retrouvé la plupart des ingrédients qui ont fait son succès l’an dernier. Même sans Ousmane Dembélé ou Désiré Doué, Paris garde le cap et, à l’image de sa pelouse, retrouve définitivement des couleurs. Le seul point noir de la soirée : la sortie sur blessure de João Neves.…

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

