En Argentine, une journée de championnat suspendue pour protester contre une plainte visant la Fédération
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 09:21

« C’est la lutte finale, groupons nous et demain, plus de fraude chez les Argentins. » Ah non, pardon. Ce lundi selon L’Équipe , la Ligue et les présidents ont demandé à ce que la neuvième journée de championnat argentin soit suspendue en signe de protestation contre la plainte visant la Fédération (AFA) et son président pour fraude fiscale présumée. La demande de « l’arrêt des activités » ayant été acceptée, les matchs se tenant du 5 au 9 mars ont été sucrés pour le moment .

En décembre dernier, l’AFA s’est déjà retrouvée au coeur de soupçons pour blanchiment d’argent, ce qui a valu une enquête et une perquisition. Des tourments qui n’ont pas non plus échappé à certains clubs comme l’Independiente ou San Lorenzo.…

SW pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

