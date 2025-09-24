En Arabie saoudite, Neom paie ses supporters pour venir au stade
50 riyals, le prix d’un délicieux kabsa dans un resto saoudien !
Promu cette année en Saudi Pro League, le Neom d’Alexandre Lacazette et de Christophe Galtier ne joue toujours pas ses rencontres dans sa ville éponyme. Comme expliqué sur sofoot.com avant le début de saison, le chantier The Lime, rattaché à ce nouveau joujou du football saoudien, a pris du retard.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer