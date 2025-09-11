En Angleterre, un juge estime que le club supporté peut être un critère de recrutement
Et ça se comprend !
En Angleterre, soutenir le mauvais club peut désormais vous coûter… un emploi. C’est le tabloïd The Sun qui rapporte l’affaire. Le juge britannique M. Wright a estimé qu’une entreprise pouvait légitimement choisir, à compétences égales, le candidat le plus en phase avec l’ambiance interne illustrant son propos avec l’exemple du soutien à un club de football.…
SF pour SOFOOT.com
