information fournie par So Foot • 20/12/2024 à 12:28

En Angleterre, la Ligue réfléchit à une alternative à la VAR

Comme ça, tout le monde sera content.

Alors que toutes les rencontres des quarts de finale de la Carabao Cup ont été jouées dans des stades de Premier League, l’utilisation de la VAR – malgré les buts controversés d’Arsenal et de Tottenham – n’était pas de la partie. Bien que cela fasse le plus grand bonheur de certains fans, l’EFL (organisateur de la compétition) envisagerait l’introduction du vidéo-arbitrage lors des demi-finales et de la finale de la compétition .…

HG pour SOFOOT.com